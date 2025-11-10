Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में बॉलीवुड ग्लैमर का तड़का, Neha Sharma ने किया रोड शो, पिता के लिए मांगे वोट

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान से पहले भागलपुर की राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अजीत शर्मा मैदान में हैं और इस बार उनका समर्थन करने उतरी हैं उनकी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा।

भागलपुर में किया रोड शो चुनावी माहौल के बीच रविवार को प्रचार थमने से पहले नेहा शर्मा ने भागलपुर की सड़कों पर भव्य रोड शो कर चुनावी माहौल को गर्मा दिया। उन्होंने लोगों से पिता अजीत शर्मा के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस मौके पर नेहा ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने शहर के प्रति भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा “भागलपुर वो शहर है जिसने मुझे पाला, बढ़ाया और तराशा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। यहां की हर खुशी, मुस्कान और गर्मजोशी मेरे लिए अमूल्य है।”