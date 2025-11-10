Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में बॉलीवुड ग्लैमर का तड़का, Neha Sharma ने किया रोड शो, पिता के लिए मांगे वोट

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान से पहले भागलपुर की राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अजीत शर्मा मैदान में हैं और इस बार उनका समर्थन करने उतरी हैं उनकी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा।
चुनावी माहौल के बीच रविवार को प्रचार थमने से पहले नेहा शर्मा ने भागलपुर की सड़कों पर भव्य रोड शो कर चुनावी माहौल को गर्मा दिया। उन्होंने लोगों से पिता अजीत शर्मा के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस मौके पर नेहा ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने शहर के प्रति भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा “भागलपुर वो शहर है जिसने मुझे पाला, बढ़ाया और तराशा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। यहां की हर खुशी, मुस्कान और गर्मजोशी मेरे लिए अमूल्य है।”
नेहा का यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और समर्थक इसे भावनाओं से जुड़ी अपील मान रहे हैं।
The city that raised me, shaped me, loved me — Bhagalpur, you’ll always be my heart. ❤️
Every smile, every moment of warmth, every cheer — I felt it deeply.
भागलपुर की प्रिय जानता का तहे दिल से शुक्रिया #BhagalpurKiBeti #FromTheHeart #forevergrateful pic.twitter.com/zyhpI7XpZ5
— Neha Sharma (@Officialneha) November 10, 2025
गौरतलब है कि अजीत शर्मा लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और भागलपुर विधानसभा सीट से कई बार जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नेहा शर्मा भी हर चुनाव में अपने पिता के समर्थन में सक्रिय रही हैं। इस बार भी उन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूरे जोश और आत्मीयता के साथ प्रचार किया।
रोड शो के दौरान मीडिया से बातचीत में नेहा ने कहा, “भागलपुर की जनता मेरे पिता के काम को जानती है। उनका काम खुद उनकी पहचान है। मुझे भरोसा है कि इस बार भी लोग उन्हें पूरा समर्थन देंगे।”
बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी नेहा शर्मा अपने पिता के लिए भागलपुर में प्रचार करती नजर आई थीं। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव में वह पिता की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। भागलपुर की इस हाई प्रोफाइल सीट पर जहां एक ओर सियासी समीकरण दिलचस्प हैं, वहीं नेहा शर्मा की मौजूदगी ने चुनावी माहौल को एक अलग ही रोशनी दे दी है।