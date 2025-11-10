मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में बॉलीवुड ग्लैमर का तड़का, Neha Sharma ने किया रोड शो, पिता के लिए मांगे वोट

    Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान में कई प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरेंगे। इनमें अभिनेत्री नेहा शर्मा (Neha Sharma) के पिता और कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा भी भागलपुर सीट से चुनावी रण में मौजूद हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 10 Nov 2025 05:30:49 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 10 Nov 2025 05:30:49 PM (IST)
    Bihar Election 2025: Neha Sharma ने किया रोड शो।

    HighLights

    1. भागलपुर की सियासत में चमकी बॉलीवुड ग्लैमर की रोशनी
    2. नेहा शर्मा ने पिता अजीत शर्मा के समर्थन में किया रोड शो
    3. भागलपुर की जनता मेरे पिता के काम को जानती है- नेहा

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान से पहले भागलपुर की राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। इस हाई प्रोफाइल सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक अजीत शर्मा मैदान में हैं और इस बार उनका समर्थन करने उतरी हैं उनकी बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा।

    भागलपुर में किया रोड शो

    चुनावी माहौल के बीच रविवार को प्रचार थमने से पहले नेहा शर्मा ने भागलपुर की सड़कों पर भव्य रोड शो कर चुनावी माहौल को गर्मा दिया। उन्होंने लोगों से पिता अजीत शर्मा के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस मौके पर नेहा ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने शहर के प्रति भावनाएं व्यक्त करते हुए लिखा “भागलपुर वो शहर है जिसने मुझे पाला, बढ़ाया और तराशा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। यहां की हर खुशी, मुस्कान और गर्मजोशी मेरे लिए अमूल्य है।”


    नेहा का यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और समर्थक इसे भावनाओं से जुड़ी अपील मान रहे हैं।

    राजनीति में पिता, समर्थन में बेटी

    गौरतलब है कि अजीत शर्मा लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और भागलपुर विधानसभा सीट से कई बार जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नेहा शर्मा भी हर चुनाव में अपने पिता के समर्थन में सक्रिय रही हैं। इस बार भी उन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूरे जोश और आत्मीयता के साथ प्रचार किया।

    काम बोलता है- नेहा शर्मा

    रोड शो के दौरान मीडिया से बातचीत में नेहा ने कहा, “भागलपुर की जनता मेरे पिता के काम को जानती है। उनका काम खुद उनकी पहचान है। मुझे भरोसा है कि इस बार भी लोग उन्हें पूरा समर्थन देंगे।”

    बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी नेहा शर्मा अपने पिता के लिए भागलपुर में प्रचार करती नजर आई थीं। अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव में वह पिता की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। भागलपुर की इस हाई प्रोफाइल सीट पर जहां एक ओर सियासी समीकरण दिलचस्प हैं, वहीं नेहा शर्मा की मौजूदगी ने चुनावी माहौल को एक अलग ही रोशनी दे दी है।

