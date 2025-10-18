Bihar Chunav 2025: बीच चुनाव में बिहार में टूट रही कांग्रेस... नाराज नेताओं ने शुरू की बगावत, प्रवक्ता ने सभी पदों से दिया इस्तीफा

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी सामने आई है। पार्टी के भीतर असंतोष अब खुलकर बगावत में बदल गया है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने टिकट बंटवारे में धनबल, पक्षपात और सिफारिश का आरोप लगाते हुए प्रदेश नेतृत्व पर निशाना साधा है।

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर उठाए सवाल शनिवार को पटना में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के रिसर्च सेल के अध्यक्ष एवं प्रवक्ता आनंद माधव, खगड़िया सदर के विधायक छत्रपति यादव, पूर्व विधायक गजानंद शाही और सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, बांका जिलाध्यक्ष कंचना कुमारी सिंह, सारण जिला अध्यक्ष बच्चू कुमार वीरू, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार राजन व नागेन्द्र पासवान विकल, एआईसीसी सदस्य मधुरेन्द्र कुमार सिंह, तथा खेल प्रकोष्ठ के चेयरमैन प्रद्युमन कुमार सिंह समेत एक दर्जन से अधिक नेताओं ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए।

इन नेताओं ने आरोप लगाया कि टिकट वितरण प्रक्रिया में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावारू और विधानसभा दल के नेता शकील अहमद खान ने “दलाली और धांधली” की है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने राहुल गांधी को गुमराह कर पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाया है। ‘राहुल गांधी के निर्देशों की अवहेलना की गई’ आनंद माधव ने कहा कि टिकट वितरण में मेहनती और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर उन लोगों को तरजीह दी गई जो पैसे और सिफारिश के बल पर टिकट पाने में सफल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी के स्पष्ट निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए निजी स्वार्थ में निर्णय लिए।