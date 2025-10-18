Bihar Election 2025: नामांकन से पहले मंदिर गया जन सुराज का प्रत्याशी हुआ गायब, पार्टी को किडनैपिंग का शक, पुलिस नहीं लिख रही रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, इंदौर: चुनाव में पर्चा भरने से पहले प्रत्याशी का अचानक गायब हो जाना पुरानी हिन्दी ड्रामा फिल्मों में आम बता हुआ करता था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन का पर्चा भरने से ठीक पहले गायब हो जाने से सनसनी फैल गई है।

जानकारी के अनुसार, जन सुराज पार्टी की टिकट से दानापुर से उम्मीदवार अखिलेश कुमार उर्फ मुटुर शुक्रवार को अपना नामांकन भरने वाले थे। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली थी। शहर के तकियापर स्थित उत्सव हॉल में कार्यकर्ता एकत्रित हुए, फूलों से सजी दो गाड़ियां तैयार थी। पार्टी के कार्यकर्ता टोपी, पट्टा और झंडा लेकर मौजूद थे, लेकिन कई घंटे इंतजार करने के बाद भी उम्मीदवार मौके पर नहीं पहुंचे।