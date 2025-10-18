Bihar Election 2025: नामांकन से पहले मंदिर गया जन सुराज का प्रत्याशी हुआ गायब, पार्टी को किडनैपिंग का शक, पुलिस नहीं लिख रही रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, इंदौर: चुनाव में पर्चा भरने से पहले प्रत्याशी का अचानक गायब हो जाना पुरानी हिन्दी ड्रामा फिल्मों में आम बता हुआ करता था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन का पर्चा भरने से ठीक पहले गायब हो जाने से सनसनी फैल गई है।
जानकारी के अनुसार, जन सुराज पार्टी की टिकट से दानापुर से उम्मीदवार अखिलेश कुमार उर्फ मुटुर शुक्रवार को अपना नामांकन भरने वाले थे। इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी कर ली थी। शहर के तकियापर स्थित उत्सव हॉल में कार्यकर्ता एकत्रित हुए, फूलों से सजी दो गाड़ियां तैयार थी। पार्टी के कार्यकर्ता टोपी, पट्टा और झंडा लेकर मौजूद थे, लेकिन कई घंटे इंतजार करने के बाद भी उम्मीदवार मौके पर नहीं पहुंचे।
कार्यकर्ताओं ने उन्हें फोन कर जानकारी लेनी चाही, तो पता चला कि वह मंदिर गए हैं। लेकिन कुछ देर बाद अखिलेश कुमार का फोन बंद आने लगा। दोपहर तक ऐसी सूचना सामने आने लगी की अखिलेश कुमार गायब हो गए हैं। ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया ।
नामांकन के लिए प्रत्याशी के समय पर नहीं पहुंच पाने दानापुर सीट से जन सुराज का कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं हो पाया। इसकी सूचना पार्टी के आला कमान को मिलते ही पार्टी की ओर से एक संदेश प्रसारित किया गया। पार्टी की ओर से दानापुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अखिलेश कुमार के अचानक गायब होने के पीछे अगवा किए जाने की आशंका जताई जा रही है।
बता दें कि दानापुर विधानसभा सीट पर बिहार में पहले चरण में चुनाव होना है। जिसके लिए प्रत्याशियों के नामांकन की अंतिम तिथि 17/10/205 शुक्रवार थी। ऐसे में इस सीट से जन सुराज पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी।
वहीं यह सूचना भी सामने आ रही है कि पुलिस ने अखिलेश कुमार के गुमशुदी या अगवा होने से संबंधित रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया है। खबर लिखे जाने तक अखिलेश कुमार की कोई जानकारी नहीं मिली है और पुलिस ने गुमशुदगी की रपोर्ट भी दर्ज नहीं की है।