Bihar Election: चुनावी हलफनामे में बड़ा खुलासा, करोड़ों के मालिक इन प्रत्याशियों की संपत्ति ने सबको किया हैरान

एजेंसी, बेतिया। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की ओर से नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी है। इस बीच सूबे की पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सह पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने अपनी संपत्ति का ब्योरा पेश किया है।

कितनी संपत्ति रेणु देवी ने हलफनामे में बताया कि उनके पास कुल 7 करोड़ 83 लाख 2 हजार 580 रुपये की चल-अचल संपत्ति है। इसमें उनके पति के नाम से कोलकाता में एक फ्लैट, पटना और बेतिया के सुप्रिया रोड पर मकान तथा बेतिया प्रखंड के रानीपकड़ी में जमीन शामिल है। मंत्री के ऊपर बैंक का 5 लाख 46 हजार 594 रुपये का बकाया भी दर्ज है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23 लाख 66 हजार 40 रुपये का आयकर रिटर्न दाखिल किया, जबकि 2021-22 में उन्होंने 14 लाख 36 हजार 10 रुपये का रिटर्न फाइल किया था।