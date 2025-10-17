Bihar Election: चुनावी हलफनामे में बड़ा खुलासा, करोड़ों के मालिक इन प्रत्याशियों की संपत्ति ने सबको किया हैरान

एजेंसी, बेतिया। बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की ओर से नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी है। इस बीच सूबे की पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सह पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने अपनी संपत्ति का ब्योरा पेश किया है।
कितनी संपत्ति
रेणु देवी ने हलफनामे में बताया कि उनके पास कुल 7 करोड़ 83 लाख 2 हजार 580 रुपये की चल-अचल संपत्ति है। इसमें उनके पति के नाम से कोलकाता में एक फ्लैट, पटना और बेतिया के सुप्रिया रोड पर मकान तथा बेतिया प्रखंड के रानीपकड़ी में जमीन शामिल है। मंत्री के ऊपर बैंक का 5 लाख 46 हजार 594 रुपये का बकाया भी दर्ज है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 23 लाख 66 हजार 40 रुपये का आयकर रिटर्न दाखिल किया, जबकि 2021-22 में उन्होंने 14 लाख 36 हजार 10 रुपये का रिटर्न फाइल किया था।
ये भी नहीं है पीछे
वहीं, भाजपा समर्थित प्रत्याशी और पूर्व कला एवं संस्कृति मंत्री विनय बिहारी ने अपने नामांकन पत्र में 5 करोड़ 7 लाख 19 हजार 187 रुपये की संपत्ति घोषित की है। उनके पास बैंक खाते में 4.50 लाख रुपये नकद है, जबकि उनकी पत्नी के खाते में 3 लाख रुपये जमा हैं।
हलफनामे में विनय बिहारी ने यह भी बताया कि उनके पास 25 लाख रुपये मूल्य का 250 ग्राम सोना है और उनकी पत्नी के पास 30 लाख रुपये का 300 ग्राम सोना है। गृह प्रखंड योगापट्टी में उनके नाम पर 6.5 एकड़ जमीन, जबकि पत्नी के नाम पर 7.5 एकड़ जमीन दर्ज है।
आयकर रिटर्न दाखिल
वित्तीय वर्ष 2024-25 में उन्होंने 32 लाख 72 हजार 370 रुपये का आयकर रिटर्न दाखिल किया। उनकी पत्नी ने इसी वित्तीय वर्ष में 6 लाख 7 हजार 530 रुपये का रिटर्न फाइल किया है। वहीं, वर्ष 2019-20 में विनय बिहारी ने 11 लाख 63 हजार 240 रुपये और उनकी पत्नी ने 2015-16 में 4 लाख 25 हजार 738 रुपये का आयकर रिटर्न दाखिल किया था
इसे भी पढ़ें- अमित शाह की नीतीश से मुलाकात ने बढ़ाई सियासी हलचल, आखिर बिहार चुनाव से पहले ऐसी क्या बात हुई?