    Bihar Chunav Live Updates: RJD ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख CM चेहरा घोषित कराया- पीएम मोदी

    Posted BY Mohan Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 03:03:44 PM (IST)
    Published: Sun, 02 Nov 2025 02:34:55 PM (IST)
    HIGHLIGHTS

    • Bihar Chunav 2025 LIVE: पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है
    • Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 LIVE: पीएम मोदी ने आरा में रैली की
    • Bihar Election 2025 LIVE: पीएम मोदी ने भोजपुरी में की भाषण की शुरुआत

    Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल जोर-शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में एनडीए के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के इस लाइव ब्लॉग के साथ।

    2 November 2025
    2 November 20253 : 03 : 44 PM

    Bihar Assembly Election 2025: आरा में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी

     आरा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के सदस्यों ने 1 और 2 नवंबर 1984 को दिल्ली और देश के कई दूसरे हिस्सों में सिखों का नरसंहार किया था। आज भी कांग्रेस सिखों के नरसंहार के दोषियों को अपनी पार्टी में पूरे सम्मान के साथ नए पद दे रही है। वे उन्हें प्रमोट कर रहे हैं।

    2 November 20252 : 59 : 31 PM

    कांग्रेस और RJD को अपने पापों का कोई पछतावा नहीं- PM मोदी

     PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर RJD बिहार में 'जंगल राज' और तुष्टीकरण की राजनीति लाई, तो कांग्रेस की पहचान सिखों के नरसंहार से जुड़ी है। 

    2 November 20252 : 47 : 45 PM

    Bihar Election 2025: RJD और कांग्रेस के बीच बहुत बड़ा झगड़ा है- पीएम मोदी

     पीएम मोदी ने RJD कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों केबीच बहुत बड़ा झगड़ा हैमेनिफेस्टो में कांग्रेस की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गयाचुनाव से पहले ही उनके बीच इतनी नफरत है और चुनाव के बाद वे एक-दूसरे के दुश्मन बन जाएंगेउन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 

    2 November 20252 : 42 : 05 PM

    Bihar Chunav 2025 LIVE: आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख कर सीएम का चेहरा घोषित कराया- पीएम मोदी

     PM मोदी ने आरा में आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख कर सीएम का चेहरा घोषित कराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि RJD के किसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए

