Bihar Chunav Live Updates: RJD ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख CM चेहरा घोषित कराया- पीएम मोदी

Bihar Chunav 2025 LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल जोर-शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होना है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में एनडीए के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के इस लाइव ब्लॉग के साथ।
आरा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के सदस्यों ने 1 और 2 नवंबर 1984 को दिल्ली और देश के कई दूसरे हिस्सों में सिखों का नरसंहार किया था। आज भी कांग्रेस सिखों के नरसंहार के दोषियों को अपनी पार्टी में पूरे सम्मान के साथ नए पद दे रही है। वे उन्हें प्रमोट कर रहे हैं।
PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर RJD बिहार में 'जंगल राज' और तुष्टीकरण की राजनीति लाई, तो कांग्रेस की पहचान सिखों के नरसंहार से जुड़ी है।
पीएम मोदी ने RJD और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों केबीच बहुत बड़ा झगड़ा है। मेनिफेस्टो में कांग्रेस की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। चुनाव से पहले ही उनके बीच इतनी नफरत है और चुनाव के बाद वे एक-दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
PM मोदी ने आरा में आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख कर सीएम का चेहरा घोषित कराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि RJD के किसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए।