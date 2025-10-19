मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Election 2025: ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में जारी की 25 प्रत्याशियों की लिस्ट, सीवान से मोहम्मद कैफ मैदान में

    असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 25 प्रत्याशियों के नाम और उनके विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी है। ओवैसी की पार्टी इस चुनाव में बिहार में 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 12:36:24 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 12:41:12 PM (IST)
    Bihar Election 2025: ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में जारी की 25 प्रत्याशियों की लिस्ट, सीवान से मोहम्मद कैफ मैदान में
    AIMIM के 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: बिहार में सियासी घमाशान के बीच चुनाव से पहले पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। इसी बीच रविवार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 25 उम्मीदवारों का नाम है।

    naidunia_image

    एआईएमआईएम ने X पर पोस्ट कर लिखा, "हम बिहार के सबसे उत्पीड़ित लोगों की आवाज़ बनने की उम्मीद करते हैं। यह सूची AIMIM बिहार इकाई द्वारा तैयार की गई है और इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी परामर्श किया गया है।"


    naidunia_image

    एआईएमआईएम की ओर से जारी की गई लिस्ट में बिहार के सीमांचल वाले क्षेत्रों के कई विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इन सीटों में से सीवान से मोहम्मद कैफ, गोपालगंज विधानसभा सीट से अनस सलाम, किशनगंज से एडवोकेट शम्स आगाज़, मधुबनी से राशिद खलील अंसारी, अररिया से मोहम्मद मंज़ूर आलम आदि शामिल हैं।

    यह भी पढ़ें- Bihar Chunav 2025: बीच चुनाव में बिहार में टूट रही कांग्रेस... नाराज नेताओं ने शुरू की बगावत, प्रवक्ता ने सभी पदों से दिया इस्तीफा

    100 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार

    बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की थी। सीमांचल के 8 सीटों पर लड़कर एआईएमआईएम ने 5 परप जीत दर्ज की थी। हालांकि उसमें से 4 विधायक बाद में राजद में शामिल हो गए थे। ऐसे में एआईएमआईएम इस विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं। इसमें से 25 प्रत्यीशियों की पहली लिस्ट जारी हो गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.