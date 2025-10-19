Bihar Election 2025: ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार में जारी की 25 प्रत्याशियों की लिस्ट, सीवान से मोहम्मद कैफ मैदान में

डिजिटल डेस्क, इंदौर: बिहार में सियासी घमाशान के बीच चुनाव से पहले पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है। इसी बीच रविवार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 25 उम्मीदवारों का नाम है।

एआईएमआईएम ने X पर पोस्ट कर लिखा, "हम बिहार के सबसे उत्पीड़ित लोगों की आवाज़ बनने की उम्मीद करते हैं। यह सूची AIMIM बिहार इकाई द्वारा तैयार की गई है और इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से भी परामर्श किया गया है।"

बिहार विधानसभा चुनाव के AIMIM प्रत्याशियों के नाम कुछ इस तरह हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बिहार के सबसे मज़लूम लोगों की आवाज़ बनेंगे। यह सूची AIMIM बिहार यूनिट ने तैयार की है और इस सिलसिले में पार्टी की क़ौमी कियादत से भी मशविरा किया गया है। We are happy to announce the list… pic.twitter.com/9ec1t4KpR2 — AIMIM (@aimim_national) October 19, 2025

एआईएमआईएम की ओर से जारी की गई लिस्ट में बिहार के सीमांचल वाले क्षेत्रों के कई विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। इन सीटों में से सीवान से मोहम्मद कैफ, गोपालगंज विधानसभा सीट से अनस सलाम, किशनगंज से एडवोकेट शम्स आगाज़, मधुबनी से राशिद खलील अंसारी, अररिया से मोहम्मद मंज़ूर आलम आदि शामिल हैं।

100 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार

बता दें कि ओवैसी की पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में सीमांचल क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की थी। सीमांचल के 8 सीटों पर लड़कर एआईएमआईएम ने 5 परप जीत दर्ज की थी। हालांकि उसमें से 4 विधायक बाद में राजद में शामिल हो गए थे। ऐसे में एआईएमआईएम इस विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं। इसमें से 25 प्रत्यीशियों की पहली लिस्ट जारी हो गई है।