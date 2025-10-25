मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: 'बिहार में पहले बूथ लुटता था, अब उम्मीदवार लूटने लगे हैं', PK ने अमित शाह और भाजपा पर लगाए ये गंभीर आरोप

    बिहार चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने अपनी सीटों पर या तो नामांकन करवाया या अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसे में प्रशांत किशोर ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही जन सुराज पार्टी की ओर से गोपालगंज से निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने का एलान किया गया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 10:44:14 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 10:44:14 AM (IST)
    प्रशांत किशोर ने अमित शाह पर लगाया आरोप

    डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में सियासी खींच-तान और बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और बयान दे रहे हैं। इसी बीच बिहार में नई बनी प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी चुनावी मैदान में है। चुनाव प्रचार क दौरान शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने पश्चिमी चंपारण में एक जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा नेता अमित शाह पर जमकर निशाना साधा।

    मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पहले बूथ लूटा जाता था, लेकिन अमित शाह ने अब उम्मीदवार लूटने का नया काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमारे 3-4 उम्मीदवार लूटे तो आज गोपालगंज में एक सूद समेत वापस कर दिए हैं। बाकी का हिसाब बिहार की जनता करेगी।


    प्रत्याशियों पर दबाव बनाने का लगाया आरोप

    प्रशांत किशोर का आरोप है कि भाजपा ने दबाव बनाकर जन सुराज के 3 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोका है। पीके का आरोप है कि बिहार के दानापुर, गोपालगंज और ब्रह्मपुर की सीटों पर जन सुराज के प्रत्याशियों पर दबाव बनाया गया। इन्हें या तो नामांकन नहीं करने दिया गया, या फिर नॉमिनेशन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। इसी बीच गोपालगंज निर्दलीय उम्मीदवार अनूप श्रीवास्तव को जन सुराज पार्टी अपना समर्थन देगी। पार्टी की ओर से इसे लेकर एलान कर दिया गया है।

    वहीं इस दौरान पीके ने कहा कि जनता देख रही है, कैसे ये गुजराती लोग दिल्ली में बैठकर बिहार का भविष्य तय कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग चाहते है कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनी रहे। बिहार के बच्चे जाएं मजदूरी करने और गुजरात लोग फैक्ट्री के मालिक बने रहें।

    ट्रेनों को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना

    वहीं इस दौरान प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। पीके ने कहा कि पीएम मोदी ने छठ के लिए 12000 ट्रेन चलाने का वादा किया था, लेकिन अभी हालत ऐसी है कि बिहार के लोग देश भर के स्टेशनों पर लाठी और धक्का खा रहे है। बिहारी लोग ट्रेनों के शौचालयों में बैठकर आने के लिए मजबूर हैं।

