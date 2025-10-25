Bihar Election 2025: 'बिहार में पहले बूथ लुटता था, अब उम्मीदवार लूटने लगे हैं', PK ने अमित शाह और भाजपा पर लगाए ये गंभीर आरोप

डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में सियासी खींच-तान और बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं और बयान दे रहे हैं। इसी बीच बिहार में नई बनी प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी चुनावी मैदान में है। चुनाव प्रचार क दौरान शुक्रवार को प्रशांत किशोर ने पश्चिमी चंपारण में एक जनसभा को संबोधित किया, उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा नेता अमित शाह पर जमकर निशाना साधा।

मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पहले बूथ लूटा जाता था, लेकिन अमित शाह ने अब उम्मीदवार लूटने का नया काम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमारे 3-4 उम्मीदवार लूटे तो आज गोपालगंज में एक सूद समेत वापस कर दिए हैं। बाकी का हिसाब बिहार की जनता करेगी।