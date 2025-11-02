बिहार के बेगूसराय में राहुल गांधी का देसी अंदाज, तालाब में कूदे, मछुआरों संग पकड़ी मछलियां, देखें वीडियो

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को बेगूसराय में कुछ ऐसा किया, जिसने हर किसी का ध्यान खींच लिया। राहुल गांधी ने यहां पारंपरिक अंदाज में तालाब में छलांग लगाई और स्थानीय मछुआरों के साथ मिलकर मछली पकड़ने की पुरानी प्रक्रिया में हिस्सा लिया।

6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में राहुल गांधी का यह अंदाज न केवल जनसंपर्क का नया तरीका दिखा रहा है, बल्कि यह भी संकेत दे रहा है कि कांग्रेस अब सीधे तौर पर जनता के बीच पहुंचने के लिए अलग रणनीति पर काम कर रही है।