    Bihar election 2025: बिहार चुनाव परिणाम के बाद किसका देंगे साथ, तेज प्रताप यादव ने बताई अपनी रणनीति

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 12:19:40 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 12:21:27 PM (IST)
    तेज प्रताप यादव।

    HighLights

    1. आज 121 सीटों पर वोटिंग जारी
    2. महुआ सीट से लड़ रहे हैं तेज प्रताप
    3. आगे की रणनीति पर स्थिति स्पष्ट

    डिजिटल डेस्कः बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग आज 121 सीटों पर जारी है। पूरे प्रदेश में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। इस बीच जन शक्ति जनता दल (JSJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि उनकी पार्टी जनता के फैसले का सम्मान करेगी।

    तेज प्रताप ने कहा कि हम जनता के साथ हैं। जो भी सरकार आम लोगों को रोजगार देगी, पलायन रोकेगी और बिहार में असली बदलाव लाएगी, हम उसी के साथ रहेंगे। जनता मालिक है, वही बनाती है और वही बिगाड़ती है।


    तेज प्रताप ने अपनी राजनीतिक सोच को लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की विरासत से जुड़ा बताते हुए कहा कि उनकी विचारधारा सामाजिक न्याय, संपूर्ण परिवर्तन और संपूर्ण क्रांति पर आधारित है।

    मुख्यमंत्री पद से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, हम इतने लोभी नहीं कि सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति करें। लेकिन अगर जनता मौका देती है, तो हम पीछे क्यों हटेंगे। हमारे पिताजी कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिले तो क्यों छोड़ा जाए। वैसे ही मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो क्यों गंवाएं?

    तेज प्रताप ने यह भी कहा कि 14 नवंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे, तभी सबकुछ साफ हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी।

