LIVE Bihar Chunav 2025: पहले मतदान, फिर जलपान... बिहार में वोटिंग शुरू, 121 सीटों पर जनता करेगी चुनाव

LIVE Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान आज हो रहा है। प्रदेश के 121 विधानसभा सीटों का भविष्य किस्मत आज ईवीएम बॉक्स में बंद हो जाएगी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे लीडर की किस्मत का फैसला भी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पल-पल के अपडेट के लिए बने रहें नईदुनिया के साथ...
दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय रामपुर उदय में स्थापित मतदान केंद्र संख्या 138 पर मॉक-पोलिंग चल रही है। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा।
मोकामा विधानसभा क्षेत्र में भी बूथ संख्या 157 पर मॉक पोलिंग की जा रही है। थोड़ी ही देर में पहले चरण के लिए मतदान शुरू होगा।
#WATCH बिहार: मोकामा विधानसभा क्षेत्र के छतरपुरा स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में स्थापित बूथ संख्या 157 पर मॉक पोलिंग की जा रही है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। pic.twitter.com/fcsWrgDnlP
पोलिंग ऑफिसर राज कुमार मिश्रा ने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। यहां किसी चीज की कमी नहीं है। यह लोकतंत्र का त्योहार है। यह तीन बूथ वाला एक मॉडल पोलिंग स्टेशन है। CM और उनके बेटे यहीं, 287 नंबर पर वोट डालेंगे। इस बूथ में 891 वोटर हैं।
#WATCH | Polling officer Raj Kumar Mishra says, ...Arrangements are up to date. There is nothing lacking here. This is the festival of democracy. This is a model polling station with three booths. CM and his son will vote here, at 287...There are 891 voters in this booth... https://t.co/vvhJ0cRrQs pic.twitter.com/gVV0rCXNFn— ANI (@ANI) November 6, 2025
Bihar Chunav 2025 के मद्देनजर लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर मॉक-पोलिंग चल रही है। सुबह सात बजे से 18 जिलों के 121 सीटों के लिए बिहार की जनता वोटिंग करेगी।
#WATCH | #BiharElections2025 | Lakhisarai, Bihar | Mock-polling is underway at a polling booth in the Lakhisarai constituency— ANI (@ANI) November 6, 2025
Voting will be held in 121 constituencies across 18 districts of the state today. pic.twitter.com/84JQLJNWlp
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025 Live) के पहले चरण के लिए मतदान केंद्रों पर तैयारियां जारी है। चुनाव कार्य में लगे सभी लोग लगे हुए है। बता दें कि 18 जिलों की 121 सीटों पर आज वोट की चोट पड़ने वाली है।
#WATCH | Vaishali, Bihar | Preparations underway at the polling stations for the first phase of #BiharElections2025— ANI (@ANI) November 6, 2025
Voting will be held in 121 constituencies across 18 districts of the state today. Visuals from a polling station in Mahua pic.twitter.com/qMFhYTcZNG
बिहार के चुनाव में पटना के दानापुर विधानसभा सीट पर सबसे कम 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कुम्हरार व मनेर सीटों पर 13-13 प्रत्याशी हैं।
इस बार के विधानसभा चुनाव में पहले चरण में पटना जिले के 14 विधानसभा सीटों पर कुल 149 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे अधिक पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में 14 प्रत्याशी हैं।