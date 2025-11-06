मेरी खबरें
    LIVE Bihar Chunav 2025: पहले मतदान, फिर जलपान... बिहार में वोटिंग शुरू, 121 सीटों पर जनता करेगी चुनाव

    Posted BY ADITYA KUMAR
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:01:10 AM (IST)
    Published: Thu, 06 Nov 2025 05:38:23 AM (IST)
    HIGHLIGHTS

    • LIVE Bihar Chunav 2025: 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान।
    • Bihar Assembly Election 2025: सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में होगी बंद।
    • Bihar Chunav 2025 Voting:3.75 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे फैसला।

    LIVE Bihar Vidhan Sabha Election 2025 Updates: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान आज हो रहा है। प्रदेश के 121 विधानसभा सीटों का भविष्य किस्मत आज ईवीएम बॉक्स में बंद हो जाएगी। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अनंत सिंह, मैथिली ठाकुर, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे लीडर की किस्मत का फैसला भी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पल-पल के अपडेट के लिए बने रहें नईदुनिया के साथ...

    6 November 2025
    6 November 20256 : 51 : 54 AM

    Bihar Chunav 2025 Voting Live: दरभंगा में चल रही मॉक-पोलिंग

    दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय रामपुर उदय में स्थापित मतदान केंद्र संख्या 138 पर मॉक-पोलिंग चल रही है। बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा।

    6 November 20256 : 38 : 04 AM

    Bihar chunav 2025 Voting Live: मोकामा में चल रही मॉक पोलिंग

    मोकामा विधानसभा क्षेत्र में भी बूथ संख्या 157 पर मॉक पोलिंग की जा रही है। थोड़ी ही देर में पहले चरण के लिए मतदान शुरू होगा।

    6 November 20256 : 34 : 02 AM

    Bihar Election Voting: तीन बूथ वाला मॉडल पोलिंग स्टेशन, CM नीतीश डालेंगे वोट

     पोलिंग ऑफिसर राज कुमार मिश्रा ने मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि पूरे इंतजाम किए जा चुके हैं। यहां किसी चीज की कमी नहीं है। यह लोकतंत्र का त्योहार है। यह तीन बूथ वाला एक मॉडल पोलिंग स्टेशन है। CM और उनके बेटे यहीं, 287 नंबर पर वोट डालेंगे। इस बूथ में 891 वोटर हैं।

    6 November 20256 : 19 : 35 AM

    Bihar Phase 1 Voting Live: लखीसराय के पोलिंग बूथ पर मॉक-पोलिंग

     Bihar Chunav 2025 के मद्देनजर लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर मॉक-पोलिंग चल रही है। सुबह सात बजे से 18 जिलों के 121 सीटों के लिए बिहार की जनता वोटिंग करेगी।

    6 November 20256 : 03 : 54 AM

    Bihar Assembly Election 2025 Live: 121 सीटों पर आज मतदान, तैयारी पूरी

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025 Live) के पहले चरण के लिए मतदान केंद्रों पर तैयारियां जारी है। चुनाव कार्य में लगे सभी लोग लगे हुए है। बता दें कि 18 जिलों की 121 सीटों पर आज वोट की चोट पड़ने वाली है।

    6 November 20255 : 54 : 27 AM

    Bihar Chunav 2025 Voting: दानापुर में सबसे कम लोग आजमा रहे किस्मत

    बिहार के चुनाव में पटना के दानापुर विधानसभा सीट पर सबसे कम 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। कुम्हरार व मनेर सीटों पर 13-13 प्रत्याशी हैं। 

    6 November 20255 : 43 : 44 AM

    Bihar Assembly Election 2025 Live: पालीगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा उम्मीदवार

     इस बार के विधानसभा चुनाव में पहले चरण में पटना जिले के 14 विधानसभा सीटों पर कुल 149 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे अधिक पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में 14 प्रत्याशी हैं। 

