मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    ECI Advisory: चुनाव आयोग का बड़ा एलान, Bihar Elections के लिए नई एडवाइजरी जारी

    Bihar Elections 2025: चुनाव आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एक अहम एडवाइजरी जारी कर राजनीतिक दलों को एआई-जनित और बनावटी प्रचार सामग्री के गलत इस्तेमाल के बारे में चेतावनी दी है। आर्टिकल 324 के तहत चुनाव कराने के अधिकार का प्रयोग करते हुए सभी दलों को आईटी अधिनियम-2021 और आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 04:46:30 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 04:46:30 PM (IST)
    ECI Advisory: चुनाव आयोग का बड़ा एलान, Bihar Elections के लिए नई एडवाइजरी जारी
    Bihar Elections: चुनाव आयोग की नई एडवाइजरी, एआई-जनित प्रचार पर सख्ती।

    HighLights

    1. ECI ने AI-जनित प्रचार सामग्री पर एडवाइजरी जारी की।
    2. आर्टिकल 324 के तहत आयोग ने अधिकार का प्रयोग किया।
    3. बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन का प्रतिदिन प्रतिवेदन लिया जा रहा।

    डिजिटल डेस्क: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Elections) को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने विशेष रूप से चुनाव प्रचार के दौरान AI-जनित और हाइपर-रियलिस्टिक सिंथेटिक कंटेंट के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे कंटेंट सच का रूप ले कर राजनीतिक स्टेकहोल्डर्स और मतदाताओं को गुमराह कर सकते हैं, इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना अनिवार्य है।

    आर्टिकल 324 के अंतर्गत एडवाइजरी जारी

    चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह एडवाइजरी जारी की जा रही है। आयोग ने राजनीतिक दलों और प्रचारक एजेंसियों को आईटी अधिनियम-2021 की नियमित प्रावधानों एवं पहले से जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इसका मकसद चुनावी माहौल में फेक सूचनाओं और मनगढंत प्रचार से होने वाली हेरफेर की संभावना को न्यूनतम करना है।


    स्थानीय प्रशासन स्तर पर भी निगरानी और तैयारी तेज की जा रही है। समीक्षा भवन में आयोजित इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम की बैठक का संचालन जिला निर्वाचन पदाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत ने संयुक्त रूप से किया, जबकि पुलिस अधीक्षक नवगछिया प्रेरणा कुमार भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में अवैध धनराशि और अनियमित कैश लेनदेन पर एनफोर्समेंट एजेंसियों की सक्रियता की समीक्षा की गई।

    बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन का डेली प्रतिवेदन मंगवाने का निर्देश

    बैठक में राज्य कर आयुक्त संचित कुमार ने बताया कि अभी तक अवैध लेनदेन से संबंधित ठोस साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। साथ ही बैंकों से कैश ट्रांजैक्शन का प्रतिदिन प्रतिवेदन मंगवाने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने राज्य कर आयुक्त को प्रतिवेदन समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और कहा कि स्टैटिक सर्विलांस टीम के पॉइंट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जिला नियंत्रण कक्ष में निरंतर दिखाई जाए, ताकि जिला स्तर पर भी निगरानी बार-बार की जा सके।

    बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार, सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहे।

    यह भी पढ़ें- Bihar Chunav: चुनावी पारदर्शिता पर आयोग का बड़ा कदम, EVM-VVPAT को लेकर नए निर्देश जारी

    व्यय लेखा पंजी की जांच के लिए डेट तय

    चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुपालन में भागलपुर के व्यय प्रेक्षक द्वारा अभ्यर्थियों के व्यय लेखा पंजी की जांच के लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं। जांच 31 अक्टूबर (शुक्रवार), 4 नवंबर (मंगलवार) और 8 नवंबर (शनिवार) को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। बिहपुर और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थियों की जांच व्यय अनुश्रवण कार्यालय के भूतल पर आयोजित होगी, जबकि पीरपैंती (अजा), कहलगांव और सुल्तानगंज के अभ्यर्थियों की जांच प्रमंडलीय सभा कक्ष के प्रथम तल पर की जाएगी। भागलपुर के अन्य अभ्यर्थियों के व्यय पंजी की जाँच अपीलीय कार्यालय कक्ष, अभ्यर्थी व्यय कोषांग, भागलपुर में आयोजित होगी तथा नाथनगर के अभ्यर्थियों के लिए भी निर्धारित स्थान पर जांच की जाएगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.