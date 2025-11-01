बिहार चुनाव 2025: नीतीश बोले, बिहारी कहलाना अपमान माना जाता था, अब सम्मान की बात

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच सियासी हमला तेज हो चुका है। जनता को अपने पक्ष में रिझाने के लिए नेता सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो का भी सहारा ले रहे हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वीडियो जारी कर बिहार में पहले की स्थिति बताते हुए उनकी सरकार के कार्यकाल में आए बदलावों को जनता के सामने रखा है।
नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार ने परिवार के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए काम किया है। अब बिहार में विकास की गति भी तेज हो गई है। CM नीतीश ने बिहार के लोगों से कहा कि आप लोगों ने मुझे 2005 से लगातार सेवा करने का मौका दिया है। हमने ईमानदारी और कड़ी मेहनत से आप लोगों सेवा की है।
CM नीतीश ने कहा कि जब हमने पद संभाला था, तब बिहारी कहलाना एक अपमान माना जाता था। लेकिन अब बिहारी कहलाना अपमान की नहीं, बल्कि सम्मान की बात है। उनकी सरकार ने चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, ऊंची जाति के हों, पिछड़ी जाति के हों, अति पिछड़ी जाति के हों, दलित हों, या महादलित हों, सबके लिए, सबके विकास के लिए काम किया है।
