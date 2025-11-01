मेरी खबरें
    बिहार चुनाव 2025: नीतीश बोले, बिहारी कहलाना अपमान माना जाता था, अब सम्मान की बात

    बिहार चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू यादव के शासन पर हमला बोला और अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताईं। नीतीश ने वीडियो जारी कर कहा है कि पहले बिहारी कहलाना एक अपमान माना जाता था, लेकिन अब बिहारी कहलाना सम्मान की बात है।

    By Digital Desk
    Edited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 12:28:20 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 12:43:03 PM (IST)
    बिहार चुनाव 2025: नीतीश बोले, बिहारी कहलाना अपमान माना जाता था, अब सम्मान की बात
    बिहार विधानसभा चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार ने वीडियो जारी किया।

    1. सीएम नीतीश ने जारी किया वीडियो
    2. कहा, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया
    3. बिहार के लोगों से की खास अपील

    डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच सियासी हमला तेज हो चुका है। जनता को अपने पक्ष में रिझाने के लिए नेता सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो का भी सहारा ले रहे हैं।

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक वीडियो जारी कर बिहार में पहले की स्थिति बताते हुए उनकी सरकार के कार्यकाल में आए बदलावों को जनता के सामने रखा है।

    परिवार के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए काम किया

    नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार ने परिवार के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए काम किया है। अब बिहार में विकास की गति भी तेज हो गई है। CM नीतीश ने बिहार के लोगों से कहा कि आप लोगों ने मुझे 2005 से लगातार सेवा करने का मौका दिया है। हमने ईमानदारी और कड़ी मेहनत से आप लोगों सेवा की है।


    जब पद संभाला था, तब बिहारी कहलाना एक अपमान माना जाता था

    CM नीतीश ने कहा कि जब हमने पद संभाला था, तब बिहारी कहलाना एक अपमान माना जाता था। लेकिन अब बिहारी कहलाना अपमान की नहीं, बल्कि सम्मान की बात है। उनकी सरकार ने चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, ऊंची जाति के हों, पिछड़ी जाति के हों, अति पिछड़ी जाति के हों, दलित हों, या महादलित हों, सबके लिए, सबके विकास के लिए काम किया है।

    विकास की गति अब बहुत तेज

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। बिहार का विकास सिर्फ़ एनडीए ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में NDA सरकार होने के कारण विकास की गति अब बहुत तेज हो गई है।

