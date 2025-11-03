Bihar Election: अब बिना वोटर आईडी कार्ड के भी कर सकेंगे मतदान, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस

डिजिटल डेस्क। बिहार में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। इस बार मतदान दो चरणों में होना है पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। वोट डालने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज़ है वोटर आईडी कार्ड। अगर आपका वोटर कार्ड खो गया है या घर पर नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं। अब आप इसे डिजिटल रूप में अपने मोबाइल या लैपटॉप पर डाउनलोड कर सकते हैं।

आज के डिजिटल युग में सरकार ने अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन कर दी हैं। जैसे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस DigiLocker से डाउनलोड करते हैं, वैसे ही अब वोटर आईडी कार्ड भी घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि यह सुविधा क्या है और कैसे आप कुछ ही मिनटों में अपना वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

क्या है DigiLocker?

DigiLocker भारत सरकार का एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने की सुविधा देना है।

इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप निम्न सरकारी दस्तावेज डाउनलोड और सुरक्षित रख सकते हैं:

आधार कार्ड

पैन कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC)

शैक्षणिक सर्टिफिकेट

और अब वोटर आईडी कार्ड

DigiLocker से वोटर आईडी डाउनलोड करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

1. सबसे पहले https://www.digilocker.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं या DigiLocker मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।

2. Sign Up पर क्लिक करें, मोबाइल नंबर दर्ज करें और OTP से वेरिफाई करें।

3. इसके बाद अपना नाम, जन्मतिथि और आधार नंबर डालकर प्रोफाइल पूरी करें।

4. लॉगिन करने के बाद बाएं मेनू में Issued Documents (जारी दस्तावेज़) विकल्प चुनें।

5. सूची में से Election Commission of India पर क्लिक करें।

6. अब मांगी गई जानकारी (जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि या वोटर आईडी नंबर) भरें।

7. सही जानकारी दर्ज करने पर आपका डिजिटल वोटर आईडी कार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा।

8. अब Download या Save to DigiLocker विकल्प चुनें। आपका वोटर कार्ड अब DigiLocker अकाउंट में सुरक्षित हो जाएगा।

फायदा क्या है?

घर बैठे वोटर कार्ड डाउनलोड की सुविधा

दस्तावेज़ हमेशा डिजिटल रूप में उपलब्ध

सरकारी रिकॉर्ड से लिंक होने के कारण सुरक्षित और मान्य

जरूरत पड़ने पर कभी भी PDF डाउनलोड या प्रिंट किया जा सकता है

बिहार चुनाव से पहले मतदाताओं के लिए यह डिजिटल सुविधा बेहद उपयोगी है। अब किसी को वोट डालने से पहले कार्ड खो जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके आप अपने मोबाइल में ही वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और मतदान के लिए पूरी तरह तैयार रह सकते हैं।