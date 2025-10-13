मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: टिकट बंटवारे पर BJP का फैसला आज, कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर

    बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद अब एनडीए उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी में है। इसी क्रम में सोमवार को पटना में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। होटल चाणक्या में 13 अक्टूबर की शाम 4 बजे यह प्रेस वार्ता होगी।

    BJP से किसको मिलेगा टिकट, किसका पत्ता होगा साफ

    1. विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है
    2. रिपोर्ट के अनुसार, 13 अक्टूबर की शाम 4 बजे प्रेस वार्ता होगी
    3. सीट शेयरिंग के तहत इस बार भाजपा और जदयू को बराबर-बराबर सीटें मिली हैं

    एजेंसी, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने के बाद अब एनडीए उम्मीदवारों की घोषणा की तैयारी में है। इसी क्रम में सोमवार को पटना में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। होटल चाणक्या में 13 अक्टूबर की शाम 4 बजे यह प्रेस वार्ता होगी, जिसमें भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास, हम और रालोमो के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और पहली सूची जारी की जाएगी।

    पहली लिस्ट हो सकती है जारी

    इस बीच, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) ने अपने प्रत्याशियों के नाम पहले ही अनौपचारिक तौर पर सार्वजनिक कर दिए हैं। वहीं लोजपा रामविलास और हम के हिस्से की सीटों पर बातचीत अभी भी जारी है। कयास लगाया जा रहा है कि आज ही भाजपा, जदयू और लोजपा रामविलास अपने-अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने रख देंगे। इस बार सीट बंटवारे में भाजपा और जदयू को बराबर हिस्सेदारी मिली है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया पर की है।


    महागठबंधन की हलचल तेज

    उधर, एनडीए की घोषणा के बाद अब महागठबंधन की हलचल भी तेज हो गई है। दिल्ली में शीर्ष नेताओं की बैठक चल रही है और संभावना है कि वे भी आज सीट बंटवारे का ऐलान करेंगे। बिहार चुनाव का सियासी संग्राम अब और दिलचस्प होता जा रहा है। वोटिंग 6 और 11 नवंबर को होगी और नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे।

