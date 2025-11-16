Bihar को 22 नवंबर से पहले मिल जाएगी नई सरकार! चिराग पासवान ने कर दिया क्लियर, NDA ने तेज की तैयारी

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election Result 2025) में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद एनडीए गठबंधन अब नई सरकार बनाने की प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने संकेत दिए हैं कि 22 नवंबर से पहले नई सरकार का गठन पूरा कर लिया जाएगा।
मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि सरकार गठन को लेकर चर्चा जारी है और बहुत जल्द इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी।
उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि आज रात तक मैं वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से बात करूंगा। आज या कल तक सरकार का खाका तैयार हो जाएगा। हमें 22 नवंबर से पहले सरकार बनानी है और इस पर काम तेजी से चल रहा है।”
यह बयान ऐसे समय में आया है जब मौजूदा बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। NDA नए प्रशासन की रूपरेखा उसी समयसीमा से पहले तय करना चाहता है।
चुनाव परिणामों में एनडीए ने 243 सीटों वाली विधानसभा में 202 सीटें जीतकर शानदार रिकॉर्ड बनाया।
भाजपा: 89 सीटें
जदयू: 85 सीटें
एलजेपी (रामविलास): 19 सीटें
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (से): 5 सीटें
राष्ट्रीय लोक मोर्चा: 4 सीटें
यह भी पढ़ें- लालू परिवार में हार के बाद 'हाहाकार', बेटी रोहिणी ने लगाई आरोपों की झड़ी, तेजस्वी से पूछे गंभीर सवाल
विपक्षी महागठबंधन इस चुनाव में बेहद कमजोर साबित हुआ और उसे केवल 35 सीटें मिलीं।
राजद: 25
कांग्रेस: 6
भाकपा (माले) (एल): 2
भारतीय समावेशी पार्टी: 1
माकपा: 1
AIMIM ने 5 सीटें जीतीं
बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिली
प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल सकी।