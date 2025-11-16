लालू परिवार में हार के बाद 'हाहाकार', बेटी रोहिणी ने लगाई आरोपों की झड़ी, तेजस्वी से पूछे गंभीर सवाल

डिजिटल डेस्क। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से अलग होने के बाद लगातार गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। रविवार को उन्होंने एक ही घंटे में दो पोस्ट कर अपने दर्द और आक्रोश को खुलकर सामने रखा।
पहली ही पोस्ट में रोहिणी ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि उन्हें गालियां दी गईं और यहां तक कहा गया कि उन्होंने अपने पिता को “गंदी किडनी” लगवाई। रोहिणी के मुताबिक, उन पर करोड़ों रुपये और टिकट लेने का भी झूठा आरोप लगाया गया। उन्होंने तंज कसा कि अगर बेटियों को ऐसा ही अपमान सहना पड़े, तो बेहतर है कि वे कभी अपने पिता के लिए बलिदान न दें।
रोहिणी ने लिखा, “सभी शादीशुदा बेटियां और बहनें सुन लें… अपने मायके में भाई-बेटे हों तो अपने पिता को बचाने की भूल न करें। वही लोग अपने पिता के लिए किडनी दें या किसी दोस्त से दिलवा दें। बेटियां सिर्फ अपने घर-परिवार और अपने बच्चों को देखें।"
कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी , करोड़ों रूपए लिए , टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी .. सभी बेटी - बहन , जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा - भाई हो , तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को…
— Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) November 16, 2025
अपने दर्द को साझा करते हुए रोहिणी ने ये भी कहा कि उन्होंने किडनी देने से पहले न पति से सलाह ली, न ससुराल से अनुमति सिर्फ अपने पिता को बचाने की भावना से यह कदम उठाया था। “आज उस त्याग को गंदा कहकर मेरे गुनाह जैसा बना दिया गया," उन्होंने लिखा।
यह भी पढ़ें- Bihar के सबसे अमीर उम्मीदवार की 'अमीरी' भी हुई फेल, भोजपुरी अभिनेता ने बदल दिया खेल
एक घंटे के भीतर किए गए अपने दूसरे पोस्ट में उन्होंने फिर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें एक बेटी, बहन, विवाहिता और मां होने के बावजूद गालियां दी गईं और मारने तक की कोशिश की गई। रोहिणी का दावा है कि उन्हें मजबूरी में अपने रोते हुए माता-पिता और बहनों को छोड़कर वहां से जाना पड़ा।
पोस्ट के अंत में उन्होंने कड़ा आरोप लगाया “उन्होंने मुझे मेरे मायके से छीन लिया, मुझे अनाथ कर दिया। कोई भी बेटी या बहन मेरी तरह स्थिति में न पहुंचे, किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी न हो।” रोहिणी के ये लगातार खुलासे राजनीतिक गलियारों और पारिवारिक चर्चाओं दोनों में नई हलचल पैदा कर रहे हैं।