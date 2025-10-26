मेरी खबरें
    Bihar Chunav: चुनावी पारदर्शिता पर आयोग का बड़ा कदम, EVM-VVPAT को लेकर नए निर्देश जारी

    Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कड़ा कदम उठाया है। आयोग ने आदेश जारी किया है कि बिना सुरक्षा बलों की उपस्थिति के किसी भी मतदान दल को EVM और VVPAT नहीं दिए जाएंगे। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 01:43:59 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 01:43:59 PM (IST)
    Elections 2025: बिना सुरक्षा बल की मौजूदगी मतदान दल को नहीं उपलब्ध कराएंगे EVM-VVPAT (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ही ईवीएम वितरण होगा।
    2. 6 नवंबर को होगा मतदान, 5 को सामग्री वितरण।
    3. EC ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए।

    डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी मतदान दल को सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बिना ईवीएम और वीवीपैट मशीनें नहीं सौंपी जाएंगी। इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं।

    कॉलेज और जिला स्कूल में बनाए गए हैं डिस्पैच सेंटर

    विधानसभा चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए MIT, RDS कॉलेज और जिला स्कूल में अलग-अलग डिस्पैच सेंटर बनाए गए हैं। आगामी 6 नवंबर को मतदान होना निर्धारित है। उससे एक दिन पहले यानी 5 नवंबर को मतदान कर्मी, पदाधिकारी और सुरक्षा बल बूथों के लिए रवाना होंगे। ये सभी दल डिस्पैच सेंटर से ईवीएम और अन्य आवश्यक मतदान सामग्री प्राप्त करेंगे।


    जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने के लिए बिना सुरक्षा बलों की उपस्थिति के किसी भी दल को ईवीएम या वीवीपैट उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। काउंटर पर मौजूद पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी कि वे केवल उन्हीं दलों को सामग्री दें जो सुरक्षा बलों के साथ पहुंचे हों। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    पीठासीन पदाधिकारी निभाएंगे ये जिम्मेदारी

    डिस्पैच सेंटरों पर मौजूद पीठासीन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान दल के साथ सुरक्षा बल हों। इसके बाद ही उन्हें मतदान सामग्री सौंपी जाएगी। सभी दलों को सामग्री प्राप्ति की पावती देनी होगी और उसे सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। साथ ही वितरण रजिस्टर को भी लगातार अपडेट किया जाएगा ताकि भविष्य में कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

    निर्वाचन प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने के लिए प्रत्येक डिस्पैच सेंटर पर 20-20 काउंटर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर काउंटरों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। मतदाता और कर्मियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन, सूचना सामग्री और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की भी व्यवस्था की जा रही है।

    सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मजबूत बैरिकेडिंग और ड्राप गेट का निर्माण किया जा रहा है। वहीं, आपात स्थिति से निपटने के लिए सिविल सर्जन को एंबुलेंस, चिकित्सक, पारा मेडिकल स्टाफ और आवश्यक दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

