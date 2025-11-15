Bihar के सबसे अमीर उम्मीदवार की 'अमीरी' भी हुई फेल, भोजपुरी अभिनेता ने बदल दिया खेल

डिजिटल डेस्क। बिहार के लौरिया विधानसभा क्षेत्र में इस बार भी सुशासन का नारा छाया रहा। एनडीए उम्मीदवार विनय बिहारी ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज करते हुए चुनावी मैदान में अपनी पकड़ मजबूत साबित कर दी। उन्होंने महागठबंधन समर्थित वीआईपी उम्मीदवार रण कौशल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू पटेल को 26,966 वोटों के बड़े अंतर से हराया।
चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में माहौल अचानक बदला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा ने लौरिया की हवा एनडीए के पक्ष में मोड़ दी। इसके बाद स्थानीय मतदाताओं का झुकाव प्रत्याशी के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर दिखा, जिसने अंतिम परिणाम पर सीधा असर डाला।
भोजपुरी फिल्मों के स्टार रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ के रोड शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने युवा मतदाताओं में खासा उत्साह भरा। इनका प्रभाव सीधे तौर पर विनय बिहारी के वोट बैंक को मजबूत करता दिखा और यह उनके लिए निर्णायक साबित हुआ।
महागठबंधन की ओर से वीआईपी के उम्मीदवार रण कौशल प्रताप सिंह इस चुनाव में सबसे अधिक संपत्ति वाले प्रत्याशी के रूप में चर्चा में रहे। नामांकन के हलफनामे के अनुसार वे लगभग 373 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं।
2.58 करोड़ रुपये की कृषि योग्य जमीन
पटना, बेतिया और बांका में कुल 57 गैर कृषि प्लॉट
पटना और दानापुर सहित कई जगहों पर 12 कमर्शियल बिल्डिंग
उन पर विभिन्न बैंकों का 14.48 करोड़ रुपये का लोन भी दर्ज है।
रण कौशल ने इंडियन कंपनियों के शेयर, वसुधा ऑर्गेनिक मिल्क सेंटर, नेशनल पेंशन स्कीम, निपान लाइफ, एसबीआई पीपीएफ, एचडीएफसी एग्रो हेल्थ और केयर हेल्थ इंश्योरेंस जैसी योजनाओं में करोड़ों रुपये निवेश कर रखे हैं।
यह भी पढ़ें- PM Modi on Bihar Result 2025: गमझा घुमाकर पहले अभिवादन, फिर कहा - 'गर्दा उड़ा दिया', पढ़ें संबोधन में क्या-क्या कहा
उनके पास कुल 5 वाहन हैं, जिनमें टोयोटा इनोवा हाईक्रास, टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, हुंडई क्रेटा, ऑडी
इसके अलावा उनके पास 80 लाख रुपये का सोना, 8 लाख के हीरे, एक रायफल और एक पिस्टल भी शामिल है।
लौरिया की इस चुनावी जंग में जहां एक तरफ विनय बिहारी ने अपनी लोकप्रियता और संगठन पर पकड़ दिखाई, वहीं दूसरी ओर रण कौशल प्रताप सिंह अपनी भारी-भरकम संपत्ति के कारण खासे चर्चा में रहे। चुनावी हवा ने अंत में एनडीए के पक्ष में रुख किया और विनय बिहारी ने चौथी बार जीत की स्क्रिप्ट लिख दी।