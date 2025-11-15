Bihar के सबसे अमीर उम्मीदवार की 'अमीरी' भी हुई फेल, भोजपुरी अभिनेता ने बदल दिया खेल

डिजिटल डेस्क। बिहार के लौरिया विधानसभा क्षेत्र में इस बार भी सुशासन का नारा छाया रहा। एनडीए उम्मीदवार विनय बिहारी ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज करते हुए चुनावी मैदान में अपनी पकड़ मजबूत साबित कर दी। उन्होंने महागठबंधन समर्थित वीआईपी उम्मीदवार रण कौशल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू पटेल को 26,966 वोटों के बड़े अंतर से हराया।

योगी की सभा बनी गेमचेंजर चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में माहौल अचानक बदला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा ने लौरिया की हवा एनडीए के पक्ष में मोड़ दी। इसके बाद स्थानीय मतदाताओं का झुकाव प्रत्याशी के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर दिखा, जिसने अंतिम परिणाम पर सीधा असर डाला।

भोजपुरी सितारों का चमका चुनावी जलवा भोजपुरी फिल्मों के स्टार रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ के रोड शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने युवा मतदाताओं में खासा उत्साह भरा। इनका प्रभाव सीधे तौर पर विनय बिहारी के वोट बैंक को मजबूत करता दिखा और यह उनके लिए निर्णायक साबित हुआ। बिहार चुनाव के सबसे धनी उम्मीदवार महागठबंधन की ओर से वीआईपी के उम्मीदवार रण कौशल प्रताप सिंह इस चुनाव में सबसे अधिक संपत्ति वाले प्रत्याशी के रूप में चर्चा में रहे। नामांकन के हलफनामे के अनुसार वे लगभग 373 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं।