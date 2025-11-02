मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: मोकामा मर्डर केस में बाहुबली नेता अनंत सिंह गिरफ्तार, तेजस्वी ने कहा- 'महाजंगल राज है'

    मोकामा में हुए दुलारचंद मर्डर केस में पुलिस ने बाहुबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्या के बाद से बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी इसे लेकर एनडीए को घेरा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 02 Nov 2025 10:33:09 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 02 Nov 2025 10:37:29 AM (IST)
    बाहुबली नेता अनंत सिंह गिरफ्तार

    डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा की घटना ने राजनीति में बड़ा भूचाल ला दिया है। बिहार की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली है। बिहार के मोकामा में जन सुराज के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने जदयू नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दुलारचंद की हत्या के बाद से ही बाहूबली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर राजद के कार्यकर्ता और दुलारचंद के परिजन लगातार सरकार का विरोध कर रहे थे।

    बाहुबली नेता अनंत सिंह इस विधानसभा चुनाव में मोकामा की सीट से जदयू की सीट की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अनंत सिंह की गिरफ्तारी से चुनाव से पहले एनडीए को एक झटका लगा है। अब तक एनडीए राजद पर जंगलराज का आरोप लगाती आ रही थी, ऐसे में एनडीए के प्रत्याशी का हत्याकांड में गिरफ्तार हो जाना, वो भी चुनाव से ठीक पहले। इस घटना ने पटना की राजनीति में उथल पुथल ला दिया है।


    गिरफ्तारी पर बोले- दिलीप जायसवाल

    वहीं, बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर बयान आया है। मोकामा हत्याकांड को लेकर जायसवाल ने कहा, "बिहार में कानून का राज है और पुलिस को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। कानून अपना काम कर रहा है, उसके बाद अदालत है और मामला अदालत में भी जाएगा। अदालत इन सब पर बारीकी से नजर रखती है और फिर उचित निर्णय लेती है।"

    तेजस्वी यादव ने एनडीए को घेरा

    गिरफ्तारी को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव का भी बयान आया है। उन्होंने गिरफ्तारी और हत्याकांड को लेकर एनडीए को घेरा है। तेजस्वी यादव ने का “जिस तरह से यह घटना हुई, ऐसा होना ही था। आज PM आ रहे हैं, और रोहतास में बाप-बेटे की हत्या कर दी गई है। यहां 'महा जंगल राज' है, लेकिन PM को यह नहीं दिखता।''

    साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा, ''हम 14 नवंबर को सरकार बनाएंगे और 18 नवंबर को शपथ लेंगे। 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच, जाति या धर्म की परवाह किए बिना, हर अपराधी को जेल भेजा जाएगा।”

