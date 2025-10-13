मेरी खबरें
    Bihar Election 2025: 'सरकार बनी तो बिहार में शराब पर लगा बैन हटा देंगे', प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता का बड़ा बयान

    बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शराबबंदी खत्म करने का एलान कर दिया है। उदय सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि यदि पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता में आती है, तो बिहार में शराबबंदी खत्म कर दी जाएगी। इससे राज्य को 28000 करोड़ का राजस्व घाटा हो रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 09:05:41 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 09:09:20 AM (IST)
    HighLights

    1. बिहार में शराबबंदी को लेकर जन सुराज पार्टी का बयान
    2. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा- जीतकर हटा बिहार से देंगे शराबबंदी
    3. राज्य को शराबबंदी से हो रहा 28000 करोड़ का राजस्व घाटा

    डिजिटल डेस्क, इंदौर: बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बिहार की जनता को लुभाने के लिए सभी दलों की ओर से एक से एक वादे किए जा रहे हैं। इसी बीच चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के एक बड़े नेता ने बिहार में शराबबंदी को लेकर बड़ा एलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने चुनाव जीतने के बाद बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की बात कही है।

    प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता उदय सिंह ने कहा कि अगर जन सुराज इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव जीतकर आती है, तो बिहार में शराब की बिक्री पर से प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। उदय सिंह का कहना है कि यदि बिहार में सत्ता बदलती है, तो तुरंत शराबबंदी हटा दी जाएगी। इससे राज्य को करीब 28000 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा हो रहा है।


    ऐसे होगा बिहार का विकास

    उदय सिंह ने रविवार को प्रेसवार्ता कर अपनी बात मीडिया के सामने रखी। शराबबंदी हटाने के पीछे का तर्क दिया कि इस 28000 करोड़ रुपये का इस्तमाल करके विश्व बैंक और आईएमएफ से 5 से 6 लाख करोड़ कर्ज लिया जाएगा। जिसका उपयोग बिहार के विकास में किया जाएगा।

    साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि सौरव वित्त और कानून के अच्छे जानकार हैं। उन्होंने भारत में एक निजी बैंक में प्रतिभूतिकरण के कंट्री हेड के रूप में काम किया है। हम उनकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल राज्य के राजस्व से विश्व बैंक और आईएमएफ से 5 से 6 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज लेने में करेंगे, जो बिहार में शराबबंदी हटने के बाद बचेगा।

    51 सीटों पर उतारा प्रत्याशी

    बता दें कि इस विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बनाई है। जन सुराज के नाम से बनी यह पार्टी चुनाव में एनडीए और महागढ़बंधन के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। जन सुराज ने अब तक बिहार के 243 सीटों में से 51 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। जल्द ही प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की जा सकती है।

