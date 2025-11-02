खून, खौफ और राजनीति, बाहुबली अनंत सिंह की दिल दहलाने वाली कहानी

बिहार की राजनीति में बाहुबल और प्रभाव का जब भी जिक्र होता है, मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह का नाम खुद-ब-खुद उभर आता है। 80 के दशक में जिस तरह अनंत सिंह और उनके कुनबे का वर्चस्व बाढ़-मोकामा की धरती पर फैला, वह बिहार की आपराधिक-सियासी कहानी का अहम अध्याय बन गया। 80 के दशक से लेकर 2000 तक, खून और सियासत के बीच अनंत सिंह का नाम बाढ़-मोकामा की मिट्टी में गूंजता रहा।

बड़े भाई का नाम भी पटना में खौफ का पर्याय था राजनीति के मंच तक पहुंचने से पहले उनका सफर अपराध की गलियों से होकर गुज़रा। अनंत सिंह का आपराधिक सफर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही शुरू होता है। उनके बड़े भाई और पूर्व मंत्री दिलीप सिंह का नाम भी पटना और आसपास के इलाकों में खौफ का पर्याय था। उसी दौर में अनंत सिंह ने भी बाढ़ और मोकामा में अपनी दबंग पहचान कायम की।

खूनी अदावत की शुरुआत 80 के दशक में गांव के ही मुन्नी लाल सिंह से अनंत सिंह की दुश्मनी ने बाढ़ की धरती को वर्षों तक खून से रंगा। इस रंजिश में पहले अनंत सिंह के भाई विरंची सिंह की हत्या हुई, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच हत्या और प्रतिहिंसा का सिलसिला लंबा चला। बेगूसराय के पास मुन्नी लाल सिंह की हत्या के बाद बाढ़ में अनंत सिंह कुनबे का आतंक इस कदर बढ़ गया कि उनके खिलाफ आवाज उठाना मौत को दावत देने के बराबर समझा जाने लगा। मोकामा में महेश सिंह हत्याकांड 1985 में अनंत सिंह की दुश्मनी मोकामा के महेश सिंह से भी हुई। बताया जाता है कि उन्होंने रंगरूट नरेश सिंह के साथ मिलकर उसी साल मोकामा के जेपी चौक पर बम से महेश सिंह की हत्या कर दी। इसी दौर में दिलीप सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव भी लड़ा, मगर कांग्रेस के श्याम सुंदर सिंह धीरज के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद दोनों भाइयों का दबदबा और आक्रामक हो गया।