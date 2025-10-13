मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Chunav 2025 में बड़ा मोड़, चुनावी मैदान में सुशांत सिंह राजपूत की बहन की एंट्री; इस पार्टी ने बनाया उम्मीदवार

    Bihar Vidhan Sabha Chunav: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार अभियान में बड़ा बदलाव आया है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Signh Rajput) की बहन दिव्या गौतम (Divya Gautam) को दीघा से उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी छह नए प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। चुनावी समीकरण अब और अधिक दिलचस्प हो गए हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 03:05:29 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 03:06:46 PM (IST)
    Bihar Chunav 2025 में बड़ा मोड़, चुनावी मैदान में सुशांत सिंह राजपूत की बहन की एंट्री; इस पार्टी ने बनाया उम्मीदवार
    सुशांत सिंह राजपूत की बहन दिव्या गौतम दीघा से चुनावी मैदान में उतरीं (File Photo)

    HighLights

    1. दिव्या गौतम दीघा से चुनावी मैदान में उतरीं
    2. महागठबंधन सीट बंटवारे को लेकर चर्चा
    3. बिहार चुनाव में नया राजनीतिक समीकरण

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Vidhan Sabha Chunav) की राजनीति में तहलका मचाने वाली खबर सामने आई है। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की बहन दिव्या गौतम (Divya Gautam) राजनीतिक पटल पर सक्रिय होने जा रही हैं। उन्हें दीघा से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है जबकि अन्य जगहों पर भी कई नाम तय किए जा चुके हैं। इस कदम से महागठबंधन में संतुलन बनाए रखने में बड़ी भूचाल आने की संभावना जताई जा रही है।

    चुनावी मैदान में दिव्या गौतम

    बिहार की लोकतांत्रिक राजनीति एक नए अध्याय की ओर बढ़ती नजर आ रही है। चुनावी मोर्चा अभी पूरी तरह से खुला नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी पार्टियों ने अपने-अपने दावे शुरू कर दिए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। इस दल ने अपने घोषियों की सूची जारी करते हुए सबसे आकर्षक नाम दिव्या गौतम का दीघा से टिकट पर चयन किया है। इससे राज्य भर में राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई है।


    गहराई बिहार की राजनीति

    दिव्या गौतम की नियुक्ति महागठबंधन के लिए बड़ी दावेदारी साबित हो सकती है। उनके साथ घोषी की सीट से रामबली सिंह को भी टिकट मिला है। इन घोषणाओं से यह लग रहा है कि अगले कई दिनों तक बिहार की राजनीति काफी गहराई और रणनीति का खेल देखने को मिलेगा।

    दूसरी ओर,माले ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने छह उम्मीदवारों को नामांकन के लिए टिकट देती की है, जिनके नाम जिला समितियों ने भी राज्य सचिव मंडल को सुझाए हैं। नवां चुनावी समीकरण प्रसिद्ध नेता रामरतन सिंह को तेघड़ा से, सूर्यकांत पासवान को बखरी से टिकट देना है। वहीं पूर्व विधान पार्षद संजय कुमार यादव को बांका क्षेत्र, पूर्व सांसद अवधेश कुमार राय को बछवाड़ा, रामनारायण यादव को झंझारपुर और राकेश कुमार पाण्डेय को हरलाखी से उम्मीदवार बनाया गया है।

    बिहार की राजनीति में नया आंदोलन

    पार्टी ने गोह, बेलदौर और केसरिया सीटों पर भी चुनाव लड़ने की मांग करते हुए ऐतिहासिक तौर पर अपनी भूमिका को आगे बढ़ाने की इच्छा जताई है। महागठबंधन के सीट बंटवारे की अंतिम सूची जैसे ही सामने आएगी, यह तय हो जाएगा कि किस दल की शक्ति किसी इलाके में कितनी होगी।

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: बिहार की वो सीट जहां 60 साल से यादवों का अटूट दबदबा कायम, 2025 में क्या बदलेगा चुनावी समीकरण?

    राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि दिव्या गौतम के चुनावी मैदान में उतरने से बिहार की राजनीति में नया आंदोलन शुरू हो सकता है। जनता उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक क्षमता का अनुमान लगा रही है। जनता की नजरें महागठबंधन के सीट बंटवारे और विपक्ष की रणनीति पर टिकी हैं, जिससे चुनाव 2025 और अधिक रोमांचक सिद्ध हो सकता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.