Bihar Chunav 2025 में बड़ा मोड़, चुनावी मैदान में सुशांत सिंह राजपूत की बहन की एंट्री; इस पार्टी ने बनाया उम्मीदवार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Vidhan Sabha Chunav) की राजनीति में तहलका मचाने वाली खबर सामने आई है। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की बहन दिव्या गौतम (Divya Gautam) राजनीतिक पटल पर सक्रिय होने जा रही हैं। उन्हें दीघा से विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया है जबकि अन्य जगहों पर भी कई नाम तय किए जा चुके हैं। इस कदम से महागठबंधन में संतुलन बनाए रखने में बड़ी भूचाल आने की संभावना जताई जा रही है।

चुनावी मैदान में दिव्या गौतम बिहार की लोकतांत्रिक राजनीति एक नए अध्याय की ओर बढ़ती नजर आ रही है। चुनावी मोर्चा अभी पूरी तरह से खुला नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी पार्टियों ने अपने-अपने दावे शुरू कर दिए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। इस दल ने अपने घोषियों की सूची जारी करते हुए सबसे आकर्षक नाम दिव्या गौतम का दीघा से टिकट पर चयन किया है। इससे राज्य भर में राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई है।