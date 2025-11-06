मेरी खबरें
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 09:29:16 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 09:29:16 AM (IST)
    Bihar Election: 'वोट नहीं देने दिया...' पोलिंग बूथ पर दो युवतियों ने किया दावा, देखें Video में क्या कहा
    नईदुनिया प्रतिनिधि। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) के लिए पहले चरण की वोटिंग जारी है। कुल 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर जनता आज अपना फैसला सुनाएगी। इस बीच कुछ पोलिंग बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबर भी सामने आ रही है। वहीं, एक पोलिंग बूथ पर दो युवतियों ने दावा किया कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया है।

    'पर्ची लाओ, नहीं तो मुझे वोट नहीं डालने दिया जाएगा'

    कारण पूछने पर श्रेया मेहता कहती हैं, 'BLO ने हमें पर्ची नहीं दी, और हमसे इसे डिजिटल रूप से डाउनलोड करने के लिए कहा गया। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है। अब, मुझसे कहा गया है कि पर्ची लाओ, नहीं तो मुझे वोट नहीं डालने दिया जाएगा। मेरे पास मेरा वोटर ID कार्ड भी है।


    परबत्ता विधानसभा के बूथ संख्या छह में इवीएम में गड़बड़ी

    आगे उन्होंने कहा, 'मेरा नाम यहां लिस्ट में भी है। जब मैंने देखा तो मेरा सीरियल नंबर 17 है। हम सुबह 6:30 बजे से यहां वोट देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब, हम वापस जा रहे हैं, हम वोट नहीं डालेंगे।' बता दें कि खगड़िया के परबत्ता विधानसभा के बूथ संख्या छह में इवीएम में गड़बड़ी आई थी। गोगरी सीओ ने कहा था कि सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात कर गड़बड़ी दूर की जा रही है।

