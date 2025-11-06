Bihar Election: 'वोट नहीं देने दिया...' पोलिंग बूथ पर दो युवतियों ने किया दावा, देखें Video में क्या कहा

नईदुनिया प्रतिनिधि। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) के लिए पहले चरण की वोटिंग जारी है। कुल 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर जनता आज अपना फैसला सुनाएगी। इस बीच कुछ पोलिंग बूथ पर ईवीएम में गड़बड़ी की खबर भी सामने आ रही है। वहीं, एक पोलिंग बूथ पर दो युवतियों ने दावा किया कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया गया है।

'पर्ची लाओ, नहीं तो मुझे वोट नहीं डालने दिया जाएगा' #WATCH | Patna, Bihar: Two women claim they were not allowed to cast their votes for the first phase of #BiharAssemblyElections Shreya Mehta says, "The BLO did not give us the slip, and we were asked to download it digitally. My name is on the voters' list. Now, I have been… pic.twitter.com/m7IgQRJJFL — ANI (@ANI) November 6, 2025 कारण पूछने पर श्रेया मेहता कहती हैं, 'BLO ने हमें पर्ची नहीं दी, और हमसे इसे डिजिटल रूप से डाउनलोड करने के लिए कहा गया। मेरा नाम वोटर लिस्ट में है। अब, मुझसे कहा गया है कि पर्ची लाओ, नहीं तो मुझे वोट नहीं डालने दिया जाएगा। मेरे पास मेरा वोटर ID कार्ड भी है।