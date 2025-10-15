Bihar Election 2025: सीट शेयरिंग को लेकर 'नथिंग इस वेल इन एनडीए', अमित शाह से मिलने दिल्ली क्यों जा रहे हैं नाराज उपेंद्र कुशवाहा

डिजिटल डेस्क, इंदौर: बिहार में एनडीए महागठबंन में सीटों को लेकर खींचतान अब तक नहीं थमा है। सभी दलों के नेताओं की ओर से सब सही है और सबकी सहमति है के पोस्ट और बयान के बाद भी ऐसा लग रहा है कि भीतरखाने सब सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि रालोमो के नेता उपेंद्र कुशवाहा के पोस्ट बयान से लग रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर उनकी ओर से सहमति नहीं है।

उपेंद्र कुशवाहा की ओर से तो एनडीए के उम्मीदवारों के नामांकन का बहिष्कार करने तक की बात कह दी गई है। इसी बीच कुशवाहा ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने पटना में पार्टी बैठक स्थगित कर दिल्ली प्रस्थान करने की बात कही है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए भी 'नथिंग इस वेल इन एनडीए' कहा था। जिसके बाद से एनडीए के भीतर तनातनी की अटकलों को और जोर मिल गया है।