Bihar Election 2025: गाड़ी नहीं मिली तो भैंस पर सवार होकर पहुंचा वोटर, वैशाली में दिखी बिहार की अनोखी झलक

एजेंसी, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 के पहले चरण में मतदान के बीच वैशाली जिले से लोकतंत्र की एक दिलचस्प और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। यहां के भगवानपुर क्षेत्र में एक किसान वोटर, केदार यादव, गाड़ी न मिलने पर भैंस पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंच गए।

चेहरे पर मुस्कान और हाथ में मतदाता पर्ची केदार यादव जब पोलिंग बूथ पहुंचे तो लोगों का ध्यान उनकी अनोखी सवारी पर ठहर गया। चेहरे पर मुस्कान और हाथ में मतदाता पर्ची लिए, केदार यादव ने कहा - “पांच साल बाद लोकतंत्र का महापर्व आया है। गाड़ी-घोड़ा नहीं मिला तो क्या हुआ, हम किसान हैं और भैंस हमारी साथी है, उसी पर बैठकर वोट डालने आ गया हूं।”