मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bihar Election 2025: गाड़ी नहीं मिली तो भैंस पर सवार होकर पहुंचा वोटर, वैशाली में दिखी बिहार की अनोखी झलक

    Bihar Election 2025: बिहार के वैशाली में वोटर केदार यादव गाड़ी न मिलने पर भैंस पर सवार होकर मतदान करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का यह पर्व हर नागरिक का कर्तव्य है। महिलाओं ने भी उत्साह से मतदान किया। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 11:38:21 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 11:38:21 AM (IST)
    Bihar Election 2025: गाड़ी नहीं मिली तो भैंस पर सवार होकर पहुंचा वोटर, वैशाली में दिखी बिहार की अनोखी झलक
    Bihar Election 2025: गाड़ी नहीं मिली तो भैंस पर सवार होकर पहुंचा वोटर

    एजेंसी, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 के पहले चरण में मतदान के बीच वैशाली जिले से लोकतंत्र की एक दिलचस्प और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। यहां के भगवानपुर क्षेत्र में एक किसान वोटर, केदार यादव, गाड़ी न मिलने पर भैंस पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंच गए।

    चेहरे पर मुस्कान और हाथ में मतदाता पर्ची

    केदार यादव जब पोलिंग बूथ पहुंचे तो लोगों का ध्यान उनकी अनोखी सवारी पर ठहर गया। चेहरे पर मुस्कान और हाथ में मतदाता पर्ची लिए, केदार यादव ने कहा - “पांच साल बाद लोकतंत्र का महापर्व आया है। गाड़ी-घोड़ा नहीं मिला तो क्या हुआ, हम किसान हैं और भैंस हमारी साथी है, उसी पर बैठकर वोट डालने आ गया हूं।”


    naidunia_image

    मतदान के प्रति जागरूकता का प्रतीक

    उनका यह अनोखा अंदाज न सिर्फ लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आया बल्कि मतदान के प्रति जागरूकता का प्रतीक भी बन गया। केदार यादव ने लोगों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति वोट डालने से न चूके, क्योंकि यह आम आदमी के अधिकार और भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा अवसर है।

    यह भी पढ़ें- LIVE Bihar Election 2025: पहले चरण में 11 बजे तक पड़े 27.65% वोट, बेगुसराय में सबसे ज्यादा; पटना में सबसे कम मतदान

    महिलाएं भी वोटिंग को लेकर उत्साहित

    वैशाली में ही कई महिलाएं भी वोटिंग को लेकर उत्साहित दिखीं। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं मंगल गीत गाती हुई समूह में मतदान केंद्रों की ओर रवाना हुईं। उन्होंने बताया कि वे चाय पीकर ही घर से निकली हैं और मतदान करने के बाद ही खाना खाएंगी।

    वहीं, वैशाली में ही एक बुजुर्ग महिला का परिवार उन्हें विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक ले गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.