Bihar Election 2025: गाड़ी नहीं मिली तो भैंस पर सवार होकर पहुंचा वोटर, वैशाली में दिखी बिहार की अनोखी झलक

एजेंसी, पटना। Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025 के पहले चरण में मतदान के बीच वैशाली जिले से लोकतंत्र की एक दिलचस्प और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। यहां के भगवानपुर क्षेत्र में एक किसान वोटर, केदार यादव, गाड़ी न मिलने पर भैंस पर सवार होकर मतदान केंद्र पहुंच गए।
केदार यादव जब पोलिंग बूथ पहुंचे तो लोगों का ध्यान उनकी अनोखी सवारी पर ठहर गया। चेहरे पर मुस्कान और हाथ में मतदाता पर्ची लिए, केदार यादव ने कहा - “पांच साल बाद लोकतंत्र का महापर्व आया है। गाड़ी-घोड़ा नहीं मिला तो क्या हुआ, हम किसान हैं और भैंस हमारी साथी है, उसी पर बैठकर वोट डालने आ गया हूं।”
उनका यह अनोखा अंदाज न सिर्फ लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आया बल्कि मतदान के प्रति जागरूकता का प्रतीक भी बन गया। केदार यादव ने लोगों से अपील की कि कोई भी व्यक्ति वोट डालने से न चूके, क्योंकि यह आम आदमी के अधिकार और भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा अवसर है।
यह भी पढ़ें- LIVE Bihar Election 2025: पहले चरण में 11 बजे तक पड़े 27.65% वोट, बेगुसराय में सबसे ज्यादा; पटना में सबसे कम मतदान
वैशाली में ही कई महिलाएं भी वोटिंग को लेकर उत्साहित दिखीं। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाएं मंगल गीत गाती हुई समूह में मतदान केंद्रों की ओर रवाना हुईं। उन्होंने बताया कि वे चाय पीकर ही घर से निकली हैं और मतदान करने के बाद ही खाना खाएंगी।
#WATCH | #BiharElection2025 | Family of an elderly woman carries her to a polling booth in Vaishali to vote for the first phase of the Assembly elections. pic.twitter.com/BGKq1BHKEq
— ANI (@ANI) November 6, 2025
वहीं, वैशाली में ही एक बुजुर्ग महिला का परिवार उन्हें विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ तक ले गया।