Bihar Politics: कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? उपेंद्र कुशवाहा ने दिया जवाब, बोले- दो-चार में स्थिति साफ हो जाएगी

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जहां एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। नतीजों के बाद अब सरकार गठन की बारी है। इस कड़ी में रविवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल की बैठक शनिवार को पटना में आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष मदन चौधरी ने की, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल रहे। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी।

उन्होंने कहा, “हमने जनता के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है। नई सरकार गठन की प्रक्रियाएं जल्द पूरी हो जाएंगी और अगले 2-4 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। हमने हमेशा कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे।”