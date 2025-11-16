Bihar Politics: कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री? उपेंद्र कुशवाहा ने दिया जवाब, बोले- दो-चार में स्थिति साफ हो जाएगी

डिजिटल डेस्क। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जहां एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। नतीजों के बाद अब सरकार गठन की बारी है। इस कड़ी में रविवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक दल की बैठक शनिवार को पटना में आयोजित की गई। मीटिंग की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष मदन चौधरी ने की, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल रहे। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी।
उन्होंने कहा, “हमने जनता के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया है। नई सरकार गठन की प्रक्रियाएं जल्द पूरी हो जाएंगी और अगले 2-4 दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। हमने हमेशा कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे।”
इसके अलावा उनसे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने के फैसले को लेकर भी सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा, “यह उनका पारिवारिक मामला है। इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। किसी भी परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यह उनका निजी निर्णय है।”
बैठक में सासाराम से नवनिर्वाचित विधायक स्नेहलता कुशवाहा, मधुबनी से माधव आनंद, बाजपट्टी से रामेश्वर कुमार महतो और दिनारा से आलोक कुमार सिंह उपस्थित थे। सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता के चयन का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को सौंपा।
कुशवाहा ने सभी निर्वाचित विधायकों के साथ होटल ताज में रात्रिभोज भी किया। इस दौरान चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उनके पुत्र दीपक प्रकाश और पुत्रवधु साक्षी मिश्रा कुशवाहा भी मौजूद रहीं। इसके अलावा प्रदेश महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी प्रशांत पंकज, नितिन भारती, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष स्मृति कुमुद और रोहतास जिला अध्यक्ष कपिल कुमार भी उपस्थित थे।