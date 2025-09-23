National Film Awards 2025 Highlights: शाहरुख- विक्रांत बने बेस्ट एक्टर, रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस, मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के सम्मान

मेरी खबरें
    National Film Awards 2025 Highlights: 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12th फेल) ने संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता। रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे) बेस्ट एक्ट्रेस बनीं। मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड मिला, जबकि 12th फेल को बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 06:56:33 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 06:56:33 PM (IST)
    HighLights

    1. शाहरुख-विक्रांत बने बेस्ट एक्टर, रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस।
    2. मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया।
    3. 12th फेल बनी बेस्ट फीचर फिल्म।

    मनोरंजन डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (National Film Awards 2025 Highlights) का आयोजन मंगलवार को राजधानी दिल्ली में हुआ। इस समारोह में हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम सहित कई भाषाओं की फिल्मों को सम्मानित किया गया। समारोह में शाह रुख खान और विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर चुना गया। जबकि रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस रहीं। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादासाहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया।

    नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स विनर्स लिस्ट-

    फीचर कैटेगरी

    • बेस्ट हिंदी फिल्म- कटहल- ए जैकफ्रुट मिस्ट्री

    • बेस्ट फीचर फिल्म- 12th फेल

    • बेस्ट एक्टर- शाहरुख खान (जवान) और विक्रांत मैसी (12वीं फेल)

    • बेस्ट एक्ट्रेस- रानी मुखर्जी (मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे)

    • दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड- मोहनलाल

    • बेस्ट डायरेक्शन - द केरल स्टोरी (सुदीप्तो सेन)

    • बेस्ट पॉपुलर फिल्म- रॉकी और रानी की प्रेम कहानी

    • बेस्ट तेलुगु फिल्म- भगवंत केसरी

    • बेस्ट गुजराती फिल्म- वश

    • बेस्ट तमिल फिल्म- पार्किंग

    • बेस्ट मलयालम- उल्लोझुक्कू

    • बेस्ट कन्नड़ फिल्म- द रे ऑफ होप

    • बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर- शिल्पा राव (छलिया, जवान)

    • बेस्ट मेल सिंगर- प्रेमिस्थुन्ना (बेबी, तेलुगु)

    • बेस्ट सिनेमैटोग्राफी- द केरल स्टोरी

    • बेस्ट कोरियोग्राफी- रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (ढिंढोरा बाजे रे)

    • बेस्ट मेकअप एंड कॉस्ट्यूम डिजाइनर-सैम बहादुर

    • स्पेशल मेंशन- एनिमल (री-रिकॉर्डिंग मिक्सर)- एम आर राधाकृष्णन

    • बेस्ट साउंड डिजाइन - एनिमल (हिंदी)

    • बेस्ट फिल्म क्रिटिक- उत्पल दत्ता (असम)

    • बेस्ट एक्शन डायरेक्शन- हनु-मैन (तेलुगु)

    • बेस्ट लिरिक्स- बलगम ( द ग्रुप)- तेलुगु

    • नॉन फीचर कैटेगरी-

    • बेस्ट फिल्म क्रिटिक- उत्पल दत्ता

    • बेस्ट डॉक्यूमेंट्री- गॉड वल्चर एंड ह्यूमन

    • बेस्ट स्क्रिप्ट- सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू नो (कन्नड़)

    • बेस्ट फिल्म- नेकल: क्रॉनिकल ऑफ द पेडी मैन (मलयालम), द सी एंड सेवन विलेज (उड़िया)

    • नेकल- क्रॉनिकल ऑफ द पेडी मैन (मलयालम)

    • द सी एंड सेवन विलेजेस (उड़िया)

    • बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन (द फर्स्ट फिल्म) हिंदी

    • बेस्ट एडिटिंग (मूवी फोकस) इंग्लिश

