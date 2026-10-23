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Daler Mehndi मामले में नया मोड़, अब Mika Singh ने उत्‍तराखंड सीएम के साथ फोटो पोस्‍ट किया, लिखा-उन्‍होंने पर्सनली बात की, मंत्री को माफी मांगना चाहिए

मंगलवार को मीका सिंह ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दलेर मेहंदी कभी शराब पीते हुए दिखे तो वह गाना छोड़ देंगे।

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Fri, 23 Oct 2026 03:23:52 PM (IST)Updated Date: Fri, 23 Oct 2026 03:29:32 PM (IST)
Daler Mehndi मामले में नया मोड़, अब Mika Singh ने उत्‍तराखंड सीएम के साथ फोटो पोस्‍ट किया, लिखा-उन्‍होंने पर्सनली बात की, मंत्री को माफी मांगना चाहिए
दलेर मेहंदी मामले में पुष्‍कर धामी के साथ मीका सिंह।

HighLights

  1. 18 अक्टूबर को, दलेर मेहंदी उत्तराखंड के टिहरी जिले में कुंजापुरी मेले में परफॉर्म कर रहे थे,
  2. माना जाता है कि यह नवरात्रि सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर होने वाला बड़ा कल्चरल इवेंट है।
  3. MLA सुबोध उनियाल स्टेज पर आए, सिंगर को टोका और ऑडियंस के सामने उन्हें डांटा।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। दलेर मेहंदी के 'नशे में' वीडियो वाले विवाद में एक नया मोड़ आया है। सिंगर के भाई मीका सिंह ने आज अपने X हैंडल पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ एक तस्वीर शेयर की और दावा किया कि मिस्टर धामी ने इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें पर्सनली कॉल किया था। मीका सिंह ने यह भी दावा किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की कि उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने स्टेज पर दलेर मेहंदी को सबके सामने बेइज्जत किया और उन पर 'नशे में' होने का आरोप लगाया, उन्हें एक वीडियो मैसेज जारी करके सीनियर सिंगर से माफी मांगनी चाहिए।

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क्‍या लिखा मीका सिंह ने

  • "मैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री, @pushkardhamiji का बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने दलेर भाई से जुड़े मामले के बारे में मुझे पर्सनली कॉल किया, और मैं सच में उनके इस कदम की तारीफ करता हूं।

  • "मैं धामी साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मीका सिंह ने लिखा, "वह एक विनम्र, ज़मीन से जुड़े इंसान हैं, और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ।"

  • "मेरी उनसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ श्री @SubodhUniyal1ji से कहें कि वह एक सिंपल वीडियो बनाकर अपने बयान को साफ़ करें और दलेर भाई से यह कहने के लिए माफ़ी माँगें कि वह परफ़ॉर्मेंस के दौरान नशे में थे।


  • सिंह ने लिखा, "मेरा मानना ​​है कि गलतफ़हमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें प्यार से सुलझाया भी जा सकता है।

  • मुझे उम्मीद है कि यह छोटा सा काम इस मामले को शांत करने में मदद करेगा और यह पक्का करेगा कि दलेर भाई की इज़्ज़त और रेप्युटेशन का सम्मान किया जाए।"

  • उन्होंने आगे कहा, "मुझे धामी साब की समझ और लीडरशिप पर भरोसा है।"

    • यह क्‍या बोल गए रणबीर! 'बुराई कितनी भी ताकतवर हो, आखिर में अंत सच्‍चाई का होता है' बुरी तरह ट्रोल होने के बाद अब मांगी माफी

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    यह डेवलपमेंट तब हुआ जब मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में कहा था कि वह इस झगड़े को खत्म करना चाहते हैं।मुख्यमंत्री धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "उत्तराखंड कलाकारों की धरती है, जहाँ सभी के साथ इज़्ज़त से पेश आया जाता है। मुझे लगता है कि इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। मैं मीका और दलेर मेहंदी से बात करूँगा; दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि उस समय मिनिस्टर पर जनता का दबाव रहा होगा। मिनिस्टर ने खुद कहा है कि उन्हें पता नहीं था कि दलेर मेहंदी की तबीयत ठीक नहीं है।"

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    • मंगलवार को मीका सिंह ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दलेर मेहंदी कभी शराब पीते हुए दिखे तो वह गाना छोड़ देंगे।

    • 18 अक्टूबर को, दलेर मेहंदी उत्तराखंड के टिहरी जिले में कुंजापुरी मेले में परफॉर्म कर रहे थे, जो नवरात्रि सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर होने वाला एक बड़ा कल्चरल इवेंट है।

    • परफॉर्मेंस के दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर और लोकल MLA सुबोध उनियाल स्टेज पर आए, सिंगर को टोका और ऑडियंस के सामने उन्हें डांटा।

    • उनियाल ने दलेर मेहंदी से अपनी परफॉर्मेंस रोकने के लिए कहा, यह आरोप लगाते हुए कि सिंगर मां दुर्गा के सम्मान में हुए एक इवेंट में शराब पीकर स्टेज पर आए थे।