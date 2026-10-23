एंटरटेनमेंट डेस्‍क। दलेर मेहंदी के 'नशे में' वीडियो वाले विवाद में एक नया मोड़ आया है। सिंगर के भाई मीका सिंह ने आज अपने X हैंडल पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ एक तस्वीर शेयर की और दावा किया कि मिस्टर धामी ने इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें पर्सनली कॉल किया था। मीका सिंह ने यह भी दावा किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की कि उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने स्टेज पर दलेर मेहंदी को सबके सामने बेइज्जत किया और उन पर 'नशे में' होने का आरोप लगाया, उन्हें एक वीडियो मैसेज जारी करके सीनियर सिंगर से माफी मांगनी चाहिए।

सिंह ने लिखा, "मेरा मानना ​​है कि गलतफ़हमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें प्यार से सुलझाया भी जा सकता है।

मुझे उम्मीद है कि यह छोटा सा काम इस मामले को शांत करने में मदद करेगा और यह पक्का करेगा कि दलेर भाई की इज़्ज़त और रेप्युटेशन का सम्मान किया जाए।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे धामी साब की समझ और लीडरशिप पर भरोसा है।"

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यह डेवलपमेंट तब हुआ जब मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में कहा था कि वह इस झगड़े को खत्म करना चाहते हैं।मुख्यमंत्री धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "उत्तराखंड कलाकारों की धरती है, जहाँ सभी के साथ इज़्ज़त से पेश आया जाता है। मुझे लगता है कि इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। मैं मीका और दलेर मेहंदी से बात करूँगा; दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि उस समय मिनिस्टर पर जनता का दबाव रहा होगा। मिनिस्टर ने खुद कहा है कि उन्हें पता नहीं था कि दलेर मेहंदी की तबीयत ठीक नहीं है।"

मंगलवार को मीका सिंह ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दलेर मेहंदी कभी शराब पीते हुए दिखे तो वह गाना छोड़ देंगे।

18 अक्टूबर को, दलेर मेहंदी उत्तराखंड के टिहरी जिले में कुंजापुरी मेले में परफॉर्म कर रहे थे, जो नवरात्रि सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर होने वाला एक बड़ा कल्चरल इवेंट है।

परफॉर्मेंस के दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर और लोकल MLA सुबोध उनियाल स्टेज पर आए, सिंगर को टोका और ऑडियंस के सामने उन्हें डांटा।

उनियाल ने दलेर मेहंदी से अपनी परफॉर्मेंस रोकने के लिए कहा, यह आरोप लगाते हुए कि सिंगर मां दुर्गा के सम्मान में हुए एक इवेंट में शराब पीकर स्टेज पर आए थे।