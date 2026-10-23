एंटरटेनमेंट डेस्क। दलेर मेहंदी के 'नशे में' वीडियो वाले विवाद में एक नया मोड़ आया है। सिंगर के भाई मीका सिंह ने आज अपने X हैंडल पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के साथ एक तस्वीर शेयर की और दावा किया कि मिस्टर धामी ने इस मामले को सुलझाने के लिए उन्हें पर्सनली कॉल किया था। मीका सिंह ने यह भी दावा किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की कि उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने स्टेज पर दलेर मेहंदी को सबके सामने बेइज्जत किया और उन पर 'नशे में' होने का आरोप लगाया, उन्हें एक वीडियो मैसेज जारी करके सीनियर सिंगर से माफी मांगनी चाहिए।
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यह डेवलपमेंट तब हुआ जब मुख्यमंत्री धामी ने हाल ही में कहा था कि वह इस झगड़े को खत्म करना चाहते हैं।मुख्यमंत्री धामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "उत्तराखंड कलाकारों की धरती है, जहाँ सभी के साथ इज़्ज़त से पेश आया जाता है। मुझे लगता है कि इस मामले को यहीं खत्म कर देना चाहिए। मैं मीका और दलेर मेहंदी से बात करूँगा; दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि उस समय मिनिस्टर पर जनता का दबाव रहा होगा। मिनिस्टर ने खुद कहा है कि उन्हें पता नहीं था कि दलेर मेहंदी की तबीयत ठीक नहीं है।"
Good morning! 🙏❤️ I have immense respect for the Hon’ble Chief Minister of Uttarakhand, @pushkardhami ji. He personally called me regarding the matter involving Daler Bhai, and I truly appreciate his gesture. I know Dhami Saab very well. He is a humble, down-to-earth person, and I have great respect for him. My only humble request to him is to please ask Shri @SubodhUniyal1 ji to make a simple video clarifying his statement and apologising to Daler Bhai for saying that he was drunk during the performance. I believe misunderstandings can happen, but they can also be resolved gracefully. I hope this small gesture will help put the matter to rest and ensure that Daler Bhai’s dignity and reputation are respected. I have faith in Dhami Saab’s understanding and leadership.
— King Mika Singh (@MikaSingh) October 23, 2026