प्रभास के बर्थडे पर ‘फौजी’ का जबरदस्त पोस्टर हुआ रिलीज, फिल्म को लेकर बढ़ी उत्सुकता

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। भा रत के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास के जन्मदिन के मौके पर ‘फौजी’ की टीम ने फिल्म का एक दमदार नया पोस्टर जारी किया है, जिससे इस हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है।

प्रभास बिना किसी शक भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार और सच्चे बॉक्स ऑफिस फ्रेनोमैनोंन हैं। प्रभास ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों और रिकॉर्ड तोड़ने वाले नंबर्स के साथ दुनिया भर में जबरदस्त फैन बेस बनाया है। इस तरह से वह अपने अनमैच्ड स्क्रीन प्रेजेंस और मास अपील के साथ सिल्वर स्क्रीन पर राज कर रहे हैं।

ऐसे में अब सुपरस्टार अपने अगले ग्रैंड सिनेमैटिक स्पेक्टिकल हिस्टोरिकल ड्रामा फौजी की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि इस फिल्म में वह एक दमदार, इंटेंस और बिल्कुल अलग अवतार में नजर आने वाले हैं।

ऐसे में प्रभास के जन्मदिन का जश्न मनाते हुए मेकर्स ने फौजी का ऑफिशल पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए फैंस के बीच हलचल पैदा कर दी है। इस नए पोस्टर में प्रभास का एक शानदार विंटेज लुक नजर आ रहा है, जिसमें सुपरस्टार का एक सुनहरे सिक्के पर यूनिफॉर्म में साइड प्रोफाइल बना हुआ है, जो आग की लपटों से घिरी है। शेयर किए गए पोस्टर पर लिखा है, “फाइल नंबर 025 से आज पर्दा उठेगा” और इसके साथ दमदार टैगलाइन है, “एक ऐसी बटालियन, जो अकेले लड़ती है।”

प्रभास की इन फिल्मों ने हिंदी दर्शकों के बीच बनाया जबरदस्त क्रेज़, रेबेल से बाहुबली तक दिखा पैन-इंडिया स्टारडम

टीम ने पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है:

फाइल नंबर #25 से पर्दा उठेगा

'कौन है ये?' - आज वीडियो के जरिए इसका जवाब मिलेगा।

हैप्पी बर्थडे, #Fauzi.

ऐसे में अब, बर्थडे रिवील का जश्न मनाने के लिए फैंस और सिनेफाइल्स ने सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इस तरह से अब प्रभास के शानदार लुक से लेकर फिल्म के ग्रैंड स्केल के लिए सभी के बीच उत्साह का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।