आमिर खान शूटर्स के टारगेट पर थे पर बाद में हमलावरों का मन बदल गया, टाइगर श्रॉफ पर हमले से पहले एक महीना रेकी की

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि मुंबई में उनके रहने के दौरान उन्होंने एक्टर आमिर खान, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार समेत बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ के घरों की निगरानी की। सूत्रों के मुताबिक, शूटरों ने शुरुआती पुलिस पूछताछ में बताया कि गैंग का मेन और ओरिजिनल टारगेट सलमान खान थे। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने उनके घर, गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के आसपास भी रेकी की थी, लेकिन वहां कड़ी सिक्योरिटी देखकर उन्होंने यह प्लान छोड़ दिया।

सलमान खान तक पहुंचना मुश्किल होने पर, हमलावरों ने आमिर खान, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार समेत दूसरे बड़े स्टार्स के घरों की रेकी की। टाइगर श्रॉफ 18 अक्टूबर की शाम को मुंबई के जुहू इलाके में अपनी कार की खिड़कियों से अपने फैंस को हाथ हिला रहे थे, तभी दो लोगों ने उनकी कार पर गोलियां चलाईं और मोटरसाइकिल से भाग गए। एक्टर को कोई चोट नहीं आई, जबकि उनके ड्राइवर और एक राहगीर को चोटें आईं।