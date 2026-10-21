Tiger Shroff नहीं थे असली टारगेट, शूटर तो किसी और को ही मारना चाहते थे, पूछताछ में खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले ने एक अचानक मोड़ ले लिया है। अब पता चला है कि टाइगर शूटरों का असली टारगेट नहीं थे। तीनों शूटरों से पूछताछ में पता चला है कि वे एक और हाई-प्रोफाइल व्यक्ति की हत्या करने के मकसद से मुंबई आए थे।

बिहार के ऋतिक उर्फ ​​रोशन (22) और हरियाणा के रेहान (18) और फूल सिंह (18) ने रविवार शाम को श्रॉफ की कार पर कई राउंड फायरिंग की, जब वह मुंबई के जुहू में एक फुटबॉल मैच खेलकर निकल रहे थे।