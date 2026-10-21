Tiger Shroff नहीं थे असली टारगेट, शूटर तो किसी और को ही मारना चाहते थे, पूछताछ में खुलासा

एंटरटेनमेंट डेस्क। टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले ने एक अचानक मोड़ ले लिया है। अब पता चला है कि टाइगर शूटरों का असली टारगेट नहीं थे। तीनों शूटरों से पूछताछ में पता चला है कि वे एक और हाई-प्रोफाइल व्यक्ति की हत्या करने के मकसद से मुंबई आए थे।
बिहार के ऋतिक उर्फ रोशन (22) और हरियाणा के रेहान (18) और फूल सिंह (18) ने रविवार शाम को श्रॉफ की कार पर कई राउंड फायरिंग की, जब वह मुंबई के जुहू में एक फुटबॉल मैच खेलकर निकल रहे थे।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार "इस आदमी के अक्सर आने-जाने वाले इलाकों को देखने के बाद, शूटर्स को एहसास हुआ कि वे उस आदमी तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह तब हुआ जब उन्हें टाइगर श्रॉफ के फैंस की पोस्ट की गई रील्स से पता चला कि एक्टर को पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है, तब उन्होंने अपना टारगेट टाइगर श्रॉफ को बनाया।"
फिर उन्होंने श्रॉफ और उनके फैंस दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को मॉनिटर करना शुरू कर दिया, जिससे वे उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सके। "शूटर्स ने कहा है कि उनका इरादा श्रॉफ को मारकर बॉलीवुड में आतंक फैलाना था।"
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पंडित ने कहा, "पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, जो कोई भी हमारे साथ बिना जुड़े काम करेगा, या सलमान खान के साथ काम करेगा, उसे मार दिया जाएगा। यह पहली और आखिरी चेतावनी है।"
सूत्रों ने कहा कि शूटरों को एडवांस के तौर पर 50,000 रुपये दिए गए थे और हमला होने के बाद उन्हें और पैसे और विदेश में नौकरी दिलाने का वादा किया गया था। गोलियां चलने के बाद, उन्होंने अपने हैंडलर्स को बताया कि ऑपरेशन पूरा हो गया है।
महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने सोमवार को श्रॉफ से उनके घर पर मुलाकात की और कहा कि सरकार इस तरह की "गुंडागर्दी" को खत्म करेगी। शिंदे ने कहा, "किसी की भी दादागिरी मुंबई में नहीं चलेगी... यह एक बड़ी घटना है। उनके ड्राइवर को चोटें आई हैं और यह घटना निंदनीय है।"