एंटरटेनमेंट डेस्‍क। सिंगर अलीशा चिनॉय ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों की एक कम जानी-मानी कहानी शेयर की है। इसमें बताया कि उन्होंने एक बार 'क़यामत से क़यामत तक' के लिए ऑडिशन दिया था। ऑडिशन को याद करते हुए सिंगर ने बताया कि वह फ़ाइनल राउंड के लिए कभी नहीं आईं। इस फ़ैसले से आमिर खान नाराज़ हो गए थे।

कोमल नाहटा के पॉडकास्ट 'गेम चेंजर्स: द म्यूज़िक सीरीज़' में आने के दौरान अलीशा ने बताया कि वह शुरू में अपने सिंगिंग करियर के साथ-साथ एक्टिंग भी करना चाहती थीं। उन्होंने बताया, “सिंगिंग के अलावा, मैं एक एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी। यह कहानी सिर्फ़ आमिर और मैं ही जानते हैं। यह 'क़यामत से क़यामत तक' के लिए था। मैं ऑडिशन देने गई, और उन्होंने मेरे साथ डायलॉग्स की रिहर्सल की।”