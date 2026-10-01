एंटरटेनमेंट डेस्क। सिंगर अलीशा चिनॉय ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों की एक कम जानी-मानी कहानी शेयर की है। इसमें बताया कि उन्होंने एक बार 'क़यामत से क़यामत तक' के लिए ऑडिशन दिया था। ऑडिशन को याद करते हुए सिंगर ने बताया कि वह फ़ाइनल राउंड के लिए कभी नहीं आईं। इस फ़ैसले से आमिर खान नाराज़ हो गए थे।
कोमल नाहटा के पॉडकास्ट 'गेम चेंजर्स: द म्यूज़िक सीरीज़' में आने के दौरान अलीशा ने बताया कि वह शुरू में अपने सिंगिंग करियर के साथ-साथ एक्टिंग भी करना चाहती थीं। उन्होंने बताया, “सिंगिंग के अलावा, मैं एक एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी। यह कहानी सिर्फ़ आमिर और मैं ही जानते हैं। यह 'क़यामत से क़यामत तक' के लिए था। मैं ऑडिशन देने गई, और उन्होंने मेरे साथ डायलॉग्स की रिहर्सल की।”
घर जाने के बाद सिंगर को एहसास हुआ कि वह इशारे पर रो नहीं सकतीं। उन्होंने कहा, "मैं घर गई और कहा, 'यार, मैं तो रो नहीं सकती।' मुझे बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग का पूरा सीन बहुत बनावटी लगता है। इसमें कोई असलियत नहीं होती।"
अलीशा ने बताया कि ऑडिशन से उन्हें एहसास हुआ कि वह एक्टिंग करने में कम्फर्टेबल नहीं होंगी, और आखिरकार उन्होंने फाइनल राउंड में शामिल न होने का फैसला किया। "मुझे वह पूरा स्टाइल पसंद नहीं आया और मुझे लगा कि मैं एक एक्ट्रेस के तौर पर अनकम्फर्टेबल हो जाऊंगी।
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मैंने खुद से कहा, 'नहीं, तुम सिर्फ एक अच्छी सिंगर हो; एक्टिंग वाली बात भूल जाओ।' इसलिए, मैं फाइनल ऑडिशन के लिए नहीं गई। वहां सिर्फ दो लोग थे - मैं और जूही," उन्होंने याद किया।
सिंगर ने बताया कि फाइनल ऑडिशन छोड़ने के उनके फैसले से आमिर खान परेशान हो गए थे। उन्होंने आगे कहा, "वह काफी परेशान थे कि मैं नहीं गई, और फिर वह काफी खुश हुए कि मुझे एहसास हुआ कि यह एक बड़ी गलती थी।"
अलीशा ने आगे बताया कि कयामत से कयामत तक के फ़ाइनल ऑडिशन के दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि उन्होंने पहले ही खुद को यह यकीन दिला लिया था कि एक्टिंग उनके लिए नहीं है।
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मौका चूकने के बावजूद, अलीशा ने कहा कि उन्हें म्यूज़िक को आगे बढ़ाने का कोई अफ़सोस नहीं है। उन्होंने मज़ाक में कहा कि फ़िल्म छोड़ना शायद एक "बड़ी गलती" थी, लेकिन सिंगिंग उनकी खासियत साबित हुई।
1988 में रिलीज़ हुई, कयामत से कयामत तक में आमिर खान और जूही चावला ने लीड रोल किए थे। यह रोमांटिक ड्रामा दोनों एक्टर्स के लिए एक बड़ी कामयाबी थी और इसने उन्हें लीडिंग स्टार्स के तौर पर स्थापित करने में मदद की।