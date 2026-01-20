18 साल में पूरी बदल गई गजनी की हीरोइन, एक्ट्रेस का लुक देख दंग रह गए फैंस

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गजनी' (Ghajini) में अपनी मासूमियत और बेमिसाल अभिनय से 'कल्पना' के किरदार को अमर करने वाली एक्ट्रेस असिन (Asin) एक बार फिर चर्चा में हैं।
फिल्म की रिलीज के लगभग 18 साल बाद असिन का लुक पूरी तरह बदल चुका है। कभी बी-टाउन की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार असिन अब चकाचौंध से दूर एक शांत और पारिवारिक जीवन बिता रही हैं।
असिन ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। उन्होंने आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे दिग्गज सितारों के साथ काम किया और फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन गई थीं। हालांकि, साल 2016 में माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर और बिजनेसमैन राहुल शर्मा से शादी के बाद उन्होंने अचानक फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया।
हाल ही में असिन और राहुल ने अपनी शादी की 10वीं सालगिरह मनाई। इस खास मौके पर राहुल शर्मा ने सोशल मीडिया पर शादी की कुछ अनसीन (Unseen) तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों और असिन के इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद हालिया फोटोज को देखकर यह साफ है कि समय के साथ उनका हुलिया काफी बदल गया है।
असिन के लुक में बदलाव तो आया है, लेकिन फैंस का कहना है कि उनकी सादगी और सुंदरता आज भी पहले जैसी बरकरार है।
असिन भले ही बड़े पर्दे पर नजर नहीं आतीं, लेकिन वह सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं। वह अक्सर अपनी बेटी 'अरिन' की तस्वीरें और वीडियो साझा करती हैं। उनके लेटेस्ट लुक को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह अब एक फुल-टाइम मदर और होममेकर के रूप में अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं।