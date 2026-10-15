एंटरटेनमेंट डेस्क। मुंबई पुलिस ने एक्टर आमिर खान के भतीजे और एक्टर इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। खबर है कि मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हो रहे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पर उन पर यह कार्रवाई की गई।
यह प्रोटेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया था। इस प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में ले लिया था।
इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है।
इसलिए, इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या विदेशी नागरिकता वाले OCI कार्ड होल्डर्स को भारत में प्रोटेस्ट करने की इजाजत है, उन पर क्या नियम लागू होते हैं और भारत छोड़ने का नोटिस क्यों दिया जा सकता है।
10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान इलाके में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग जमा हुए। विरोध प्रदर्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने इमरान खान समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। BJP नेता किरीट सोमैया ने विरोध प्रदर्शन में इमरान के शामिल होने पर सवाल उठाए और जांच और कार्रवाई की मांग की।
यह भारतीय नागरिकता से कैसे अलग है? OCI का मतलब है ‘ओवरसीज सिटिज़नशिप ऑफ़ इंडिया’। यह स्कीम भारतीय मूल के कुछ विदेशी नागरिकों को भारत से जुड़ी खास सुविधाएं देने के लिए शुरू की गई थी। हालांकि, OCI कार्ड मिलने का मतलब यह नहीं है कि आपको भारतीय नागरिकता मिल गई है। OCI कार्डहोल्डर वह नागरिक होता है जिसके पास विदेशी पासपोर्ट होता है। उसे भारत में कई बार आने के लिए लाइफटाइम वीज़ा की सुविधा मिलती है। हालांकि, उसके पास वोटिंग, पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रखने जैसे अधिकार नहीं होते हैं।
भारत में OCI कार्डहोल्डर्स के अधिकारों से जुड़ा एक ज़रूरी मुद्दा पॉलिटिकल और पब्लिक मूवमेंट में हिस्सा लेना है। OCI कार्डहोल्डर्स को भारतीय नागरिकों जैसे सभी अधिकार नहीं मिलते हैं। विदेशी नागरिकों पर लागू नियम और शर्तें उन पर भी लागू होती हैं। यह देखने के लिए कि क्या विदेशी नागरिक भारत में पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, संबंधित कानूनों, वीज़ा टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करना ज़रूरी है। OCI कार्डहोल्डर्स को जर्नलिज़्म, रिसर्च, धार्मिक प्रोपेगैंडा और कुछ दूसरी खास एक्टिविटीज़ के लिए पहले से इजाज़त लेनी पड़ती है।
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