एंटरटेनमेंट डेस्‍क। मुंबई पुलिस ने एक्टर आमिर खान के भतीजे और एक्टर इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। खबर है कि मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हो रहे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पर उन पर यह कार्रवाई की गई।

यह प्रोटेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया था। इस प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में ले लिया था। इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। इसलिए, इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या विदेशी नागरिकता वाले OCI कार्ड होल्डर्स को भारत में प्रोटेस्ट करने की इजाजत है, उन पर क्या नियम लागू होते हैं और भारत छोड़ने का नोटिस क्यों दिया जा सकता है।