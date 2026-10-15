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आमिर खान के भांजे एक्‍टर इमरान खान को 28 अक्‍टूबर तक देश छोड़ने का नोटिस, CJP प्रोटेस्‍ट में लिया था हिस्‍सा

एक्टर इमरान खान को ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पर बहुत महंगा नोटिस दिया गया है। अब उन्हें भारत छोड़ने का...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Thu, 15 Oct 2026 11:08:00 AM (IST)Updated Date: Thu, 15 Oct 2026 12:00:01 PM (IST)
आमिर खान के भांजे एक्‍टर इमरान खान को 28 अक्‍टूबर तक देश छोड़ने का नोटिस, CJP प्रोटेस्‍ट में लिया था हिस्‍सा
आमिर खान के भतीजे एक्‍टर इमरान खान।

HighLights

  1. मुंबई में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने पर उन पर यह कार्रवाई की गई।
  2. यह प्रोटेस्ट ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया था।
  3. इस प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में ले लिया था।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। मुंबई पुलिस ने एक्टर आमिर खान के भतीजे और एक्टर इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है। खबर है कि मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हो रहे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने पर उन पर यह कार्रवाई की गई।

यह प्रोटेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया था। इस प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने इमरान खान को हिरासत में ले लिया था।

इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है।

इसलिए, इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या विदेशी नागरिकता वाले OCI कार्ड होल्डर्स को भारत में प्रोटेस्ट करने की इजाजत है, उन पर क्या नियम लागू होते हैं और भारत छोड़ने का नोटिस क्यों दिया जा सकता है।


इमरान खान के खिलाफ असल में क्या एक्शन लिया गया है?

10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान इलाके में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग जमा हुए। विरोध प्रदर्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने इमरान खान समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। BJP नेता किरीट सोमैया ने विरोध प्रदर्शन में इमरान के शामिल होने पर सवाल उठाए और जांच और कार्रवाई की मांग की।

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OCI कार्ड क्या है?

यह भारतीय नागरिकता से कैसे अलग है? OCI का मतलब है ‘ओवरसीज सिटिज़नशिप ऑफ़ इंडिया’। यह स्कीम भारतीय मूल के कुछ विदेशी नागरिकों को भारत से जुड़ी खास सुविधाएं देने के लिए शुरू की गई थी। हालांकि, OCI कार्ड मिलने का मतलब यह नहीं है कि आपको भारतीय नागरिकता मिल गई है। OCI कार्डहोल्डर वह नागरिक होता है जिसके पास विदेशी पासपोर्ट होता है। उसे भारत में कई बार आने के लिए लाइफटाइम वीज़ा की सुविधा मिलती है। हालांकि, उसके पास वोटिंग, पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट रखने जैसे अधिकार नहीं होते हैं।

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क्या OCI कार्डहोल्डर प्रोटेस्ट कर सकते हैं?

भारत में OCI कार्डहोल्डर्स के अधिकारों से जुड़ा एक ज़रूरी मुद्दा पॉलिटिकल और पब्लिक मूवमेंट में हिस्सा लेना है। OCI कार्डहोल्डर्स को भारतीय नागरिकों जैसे सभी अधिकार नहीं मिलते हैं। विदेशी नागरिकों पर लागू नियम और शर्तें उन पर भी लागू होती हैं। यह देखने के लिए कि क्या विदेशी नागरिक भारत में पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, संबंधित कानूनों, वीज़ा टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करना ज़रूरी है। OCI कार्डहोल्डर्स को जर्नलिज़्म, रिसर्च, धार्मिक प्रोपेगैंडा और कुछ दूसरी खास एक्टिविटीज़ के लिए पहले से इजाज़त लेनी पड़ती है।

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