एजाज खान ने प्रेमानंद जी महाराज को किडनी देने की जताई इच्छा, बोले- उन्होंने कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर एजाज खान अपने बयान को लेकर अकसर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने अब एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया है, जो काफी सु्र्खियां बटोर रहा है। दरअसल उन्होंने अब सार्वजनिक रूप से वृंदावन स्थित संत प्रेमानंद जी महाराज को किडनी दान करने की इच्छा जताई है, जो फिलहाल पूरी तरह से किडनी फेल होने से जूझ रहे हैं।

एजाज खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जहां वो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में काफी पॉजिटिव बातें करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि वह अपनी एक किडनी प्रेमानंद जी महाराज को देना चाहते हैं।