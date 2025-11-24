मेरी खबरें
    कैसे बने धर्मेंद्र सिनेमा के 'ही-मैन'? इस फिल्म ने Dharmendra को रातोंरात बना दिया सुपरस्टार!

    Dharmendra Death: बॉलीवुड लीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। वह कुछ दिनों से सांस लेने में तकलीफ की समस्या से जूझ रहे थे। एक आम परिवार से आने वाला यह नौजवान कैसे बना बॉलीवुड का “ही-मैन” आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के इस सफर के बारे में।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 02:04:30 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 02:38:47 PM (IST)
    Dharmendra passes away: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन।

    HighLights

    1. मुंबई श्मशान घाट पर उच्च स्तरीय सुरक्षा।
    2. छह दशक से भी ज्यादा वक्त से फिल्म इंडस्ट्री में।
    3. धर्मेंद्र ने हर किरदार को अपने अंदाज़ में यादगार बनाया ।

    एंटरटेनमेंट डेस्क: “एक एक को चुन चुन के मारूंगा” और “बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना” ये डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं। धर्मेंद्र के एक्शन, उनकी आवाज़ और डायलॉग डिलीवरी का जलवा आज भी बरकरार है। चाहे रोमांस हो या एक्शन, धर्मेंद्र ने हर किरदार को अपने अंदाज़ में यादगार बनाया है।

    छह दशक से भी ज्यादा वक्त से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय धर्मेंद्र का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक आम परिवार से आने वाला यह नौजवान कैसे बना बॉलीवुड का “ही-मैन”, आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के इस सफर के बारे में।


    कहां के रहने वाले हैं धर्मेंद्र?

    धर्मेंद्र का जन्म पंजाब के लुधियाना जिले के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। वह जाट परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनका परिवार फिल्मों से बिल्कुल अलग था, लेकिन बचपन से ही उन्हें सिनेमा देखने का शौक था। एक दिन उन्होंने सुरैया की फिल्म ‘दिल्लगी’ देखी, और तभी उनके मन में अभिनेता बनने का सपना जागा।

    फिल्मी सफर की शुरुआत कैसे हुई?

    धर्मेंद्र ने एक न्यू टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उसे जीत लिया। यही उनके लिए बॉलीवुड में एंट्री का दरवाजा साबित हुआ। साल 1960 में उन्हें अपनी पहली फिल्म ‘दिल भी तेरा हम भी तेरे’ मिली। भले ही यह फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन इससे उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिली। इसके बाद ‘शोला और शबनम’ जैसी फिल्मों ने उनके करियर को मजबूती दी।

    ‘ही-मैन’ क्यों कहा गया धर्मेंद्र को?

    धर्मेंद्र ने ‘बंदिनी’ और ‘अनपढ़’ जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया, लेकिन असली स्टारडम उन्हें फिल्म ‘फूल और पत्थर’ से मिला। यह फिल्म सुपरहिट रही और 50 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चली। इसी फिल्म से धर्मेंद्र को “ही-मैन ऑफ बॉलीवुड” कहा जाने लगा। उनकी पर्सनैलिटी, एक्शन स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। इसके बाद वह एक्शन हीरो के रूप में पहचान बनाने लगे।

    धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ

    फिल्मी करियर जितना दिलचस्प रहा, धर्मेंद्र की निजी जिंदगी भी उतनी ही सुर्खियों में रही। उन्होंने दो शादियां कीं और छह बच्चों के पिता बने। उनकी पहली शादी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले प्रकाश कौर से हुई थी, जिनसे

    बाद में धर्मेंद्र ने अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी की, जिनसे उन्हें दो बेटियां एशा और अहाना देओल हुईं। बताया जाता है कि हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदल लिया था।

