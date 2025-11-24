कैसे बने धर्मेंद्र सिनेमा के 'ही-मैन'? इस फिल्म ने Dharmendra को रातोंरात बना दिया सुपरस्टार!

एंटरटेनमेंट डेस्क: “एक एक को चुन चुन के मारूंगा” और “बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना” ये डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं। धर्मेंद्र के एक्शन, उनकी आवाज़ और डायलॉग डिलीवरी का जलवा आज भी बरकरार है। चाहे रोमांस हो या एक्शन, धर्मेंद्र ने हर किरदार को अपने अंदाज़ में यादगार बनाया है।

छह दशक से भी ज्यादा वक्त से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय धर्मेंद्र का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। एक आम परिवार से आने वाला यह नौजवान कैसे बना बॉलीवुड का “ही-मैन”, आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के इस सफर के बारे में।