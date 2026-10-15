एंटरटेनमेंट डेस्‍क। मुंबई पुलिस ने आमिर खान के भांजे और बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है। उन पर आरोप है कि वे भारतीय नागरिक न होने के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की मांग कर रहे एक प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे।

यह कार्रवाई मुंबई के क्रांति मैदान में हुए एक प्रोटेस्ट के बाद हुई है, जिसमें इमरान खान शामिल हुए थे। इस प्रदर्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक, उनके खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट के सेक्शन 29 और 7 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप है कि उन्होंने भारतीय नागरिक न होने के बावजूद प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया।