बॉलीवुड की 144 फिल्मों में पुलिस ऑफिसर बना था ये एक्टर, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क। हिंदी सिनेमा में कई कलाकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने एक ही तरह के किरदार को बार-बार निभाकर अपनी अलग पहचान बनाई। कोई हमेशा विलेन बना तो कोई पुलिस ऑफिसर के किरदार में मशहूर हुआ।
आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक दिग्गज एक्टर की, जिन्होंने पूरे करियर में 144 बार पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया और इस वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ।
इस मशहूर एक्टर का नाम जगदीश राज था। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में 1939 की फिल्म एक ही रास्ता से बतौर बाल कलाकार अपना करियर शुरू किया था। शुरुआती दिनों में वह लीड एक्टर नहीं बल्कि साइड रोल्स में नजर आए, लेकिन उनकी लोकप्रियता पुलिस इंस्पेक्टर के रोल से बढ़ती गई।
जगदीश राज ने अपने करीब 5 दशक लंबे करियर में 144 फिल्मों में पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई। यही वजह है कि उन्हें 'Bollywood’s Most Typecast Actor' कहा गया। इतना ही नहीं, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों में दर्ज है। आज तक कोई और अभिनेता इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है।
जगदीश राज ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में उनका अंदाज़ दर्शकों को खूब पसंद आया। उनकी यादगार फिल्मों में शामिल हैं -
मधुमती
कानून
काला बाजार
पासपोर्ट
धर्मपुत्र
बंबई का चोर
वक्त
भूत बंगला
इन फिल्मों में उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें सिनेमा इतिहास में एक अलग मुकाम दिलाया।
अपने अभिनय और सादगी के लिए मशहूर जगदीश राज ने 28 जुलाई 2013 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि, उनका नाम और उनका रिकॉर्ड आज भी बॉलीवुड के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बना हुआ है।