बॉलीवुड की 144 फिल्मों में पुलिस ऑफिसर बना था ये एक्टर, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क। हिंदी सिनेमा में कई कलाकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने एक ही तरह के किरदार को बार-बार निभाकर अपनी अलग पहचान बनाई। कोई हमेशा विलेन बना तो कोई पुलिस ऑफिसर के किरदार में मशहूर हुआ। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक दिग्गज एक्टर की, जिन्होंने पूरे करियर में 144 बार पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया और इस वजह से उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। 11 साल की उम्र में शुरू किया एक्टिंग करियर इस मशहूर एक्टर का नाम जगदीश राज था। उन्होंने महज 11 साल की उम्र में 1939 की फिल्म एक ही रास्ता से बतौर बाल कलाकार अपना करियर शुरू किया था। शुरुआती दिनों में वह लीड एक्टर नहीं बल्कि साइड रोल्स में नजर आए, लेकिन उनकी लोकप्रियता पुलिस इंस्पेक्टर के रोल से बढ़ती गई।

बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जगदीश राज ने अपने करीब 5 दशक लंबे करियर में 144 फिल्मों में पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई। यही वजह है कि उन्हें 'Bollywood’s Most Typecast Actor' कहा गया। इतना ही नहीं, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दोनों में दर्ज है। आज तक कोई और अभिनेता इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है।