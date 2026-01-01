Madhuri Dixit को देख बेकाबू हो गया था ये हीरो...बोल्ड सीन्स में सारी हदें हुईं थी पार, इसके बाद नहीं किया साथ काम

मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: manoj dubey
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 11:36:06 AM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 11:36:06 AM (IST)
    HighLights

    1. एक गाना, जिसने मचाया था विवाद
    2. माधुरी ने बताया क्या सीखा
    3. इसके बाद नहीं किया साथ काम

    डिजिटल डेस्क। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी आने वाली वेब सीरीज मिसेज देशपांडे को लेकर चर्चा में हैं। प्रमोशन के दौरान माधुरी कई इंटरव्यूज में अपने फिल्मी सफर से जुड़े किस्से भी साझा कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी शुरुआती फिल्मों में से एक दयावान से जुड़ा अनुभव बताया, जिसे वो आज भी याद कर असहज महसूस करती हैं।

    फिल्म 'दयावान' और शुरुआती दौर की माधुरी

    साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित के साथ दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना नजर आए थे। इस फिल्म का निर्देशन फिरोज़ खान ने किया था और यह तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रूपांतरण थी। उस समय माधुरी अपने करियर की शुरुआत कर रही थीं और इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने की कोशिश में थीं।


    एक गाना, जिसने मचाया था विवाद

    फिल्म के गाने 'आज फिर तुम पे प्यार आया है' में फिल्माए गए कुछ नजदीकी दृश्य उस दौर में चर्चा का विषय बन गए थे। दर्शकों के साथ-साथ खुद माधुरी के लिए भी यह अनुभव आसान नहीं था। बाद में एक इंटरव्यू में माधुरी ने स्वीकार किया कि वह उन दृश्यों के दौरान काफी असहज हो गई थीं।

    माधुरी ने बताया क्या सीखा

    रेडियो नशा को दिए इंटरव्यू में माधुरी ने कहा कि यह उनके लिए सीखने का दौर था। उन्होंने बताया कि उस अनुभव के बाद उन्होंने तय किया कि भविष्य में वह अपने काम को लेकर ज़्यादा स्पष्ट और सतर्क रहेंगी। आज भी जब वह उन पलों को याद करती हैं, तो उन्हें झिझक महसूस होती है।

    इसके बाद नहीं किया साथ काम

    फिल्म के रिलीज़ होने के बाद इन दृश्यों को लेकर काफी बहस हुई। बाद में विनोद खन्ना ने माधुरी से माफ़ी भी मांगी। इस घटना के बाद माधुरी ने उनके साथ दोबारा काम नहीं किया। हालांकि, इस फिल्म और उससे जुड़े विवादों ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी थीं।

