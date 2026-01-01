Madhuri Dixit को देख बेकाबू हो गया था ये हीरो...बोल्ड सीन्स में सारी हदें हुईं थी पार, इसके बाद नहीं किया साथ काम

डिजिटल डेस्क। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा माधुरी दीक्षित इन दिनों अपनी आने वाली वेब सीरीज मिसेज देशपांडे को लेकर चर्चा में हैं। प्रमोशन के दौरान माधुरी कई इंटरव्यूज में अपने फिल्मी सफर से जुड़े किस्से भी साझा कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी शुरुआती फिल्मों में से एक दयावान से जुड़ा अनुभव बताया, जिसे वो आज भी याद कर असहज महसूस करती हैं।

फिल्म 'दयावान' और शुरुआती दौर की माधुरी साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित के साथ दिग्गज अभिनेता विनोद खन्ना नजर आए थे। इस फिल्म का निर्देशन फिरोज़ खान ने किया था और यह तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रूपांतरण थी। उस समय माधुरी अपने करियर की शुरुआत कर रही थीं और इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने की कोशिश में थीं।