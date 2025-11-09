जब रेखा संग होटल में पकडा गया था ये सुपरस्टार, पत्नी ने मचाया था बवाल… टूट गई थी शादी!

एंटरटेनमेंट डेस्क। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर कमल हासन (Kamal Haasan) का कल 70वां जन्मदिन था। उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दीं। अपने करियर जितना ही कमल हासन अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहे। दो शादियों और कई अफेयर्स के कारण वे अक्सर सुर्खियों में रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी उनका नाम रेखा (Rekha) से भी जुड़ा था? और इस रिश्ते ने एक वक्त पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था।
रेखा और कमल हासन की नजदीकियों की चर्चा
ये बात उस दौर की है जब कमल हासन हिंदी फिल्मों में भी सक्रिय थे। उस समय वे शादीशुदा थे, लेकिन रेखा से उनकी मुलाकात तब हुई जब अभिनेत्री यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला कर रही थीं। इसी बीच उन्होंने तमिल फिल्म Meendum Kokila साइन की, जिसमें कमल हासन और श्रीदेवी उनके को-स्टार थे। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कमल और रेखा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं, जिसकी भनक उनकी पत्नी वाणी गणपती को लग गई।
पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ा था दोनों को होटल में
मीडिया रिपोर्ट्स और Rediff में छपी एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, साल 1979 के आखिर में चेन्नई के 'चोला शेरटन' होटल में रेखा और कमल हासन साथ देखे गए थे। तभी होटल में अचानक वाणी गणपती पहुंच गईं और दोनों को साथ देखकर उन्होंने वहां जमकर हंगामा कर दिया। बताया जाता है कि उस वक्त होटल स्टाफ और मेहमान भी इस नजारे के गवाह बने।
फिल्म से रेखा को किया गया बाहर
इस विवाद का असर फिल्म Meendum Kokila पर भी पड़ा। चर्चाओं के मुताबिक, कमल हासन और रेखा की बढ़ती करीबी के बाद रेखा को फिल्म से हटा दिया गया। हालांकि इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की। वहीं, कमल हासन और वाणी गणपती की शादी भी ज्यादा नहीं टिक सकी और 1988 में दोनों का तलाक हो गया।
रेखा और कमल हासन दोनों ने कभी अपने रिश्ते को लेकर खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका यह अफेयर उस दौर के सबसे चर्चित रिश्तों में से एक रहा।
