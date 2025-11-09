जब रेखा संग होटल में पकडा गया था ये सुपरस्टार, पत्नी ने मचाया था बवाल… टूट गई थी शादी!

एंटरटेनमेंट डेस्क। साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी शानदार एक्टिंग के लिए मशहूर कमल हासन (Kamal Haasan) का कल 70वां जन्मदिन था। उन्होंने हिंदी, तमिल और तेलुगु सिनेमा में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दीं। अपने करियर जितना ही कमल हासन अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहे। दो शादियों और कई अफेयर्स के कारण वे अक्सर सुर्खियों में रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी उनका नाम रेखा (Rekha) से भी जुड़ा था? और इस रिश्ते ने एक वक्त पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था।

रेखा और कमल हासन की नजदीकियों की चर्चा ये बात उस दौर की है जब कमल हासन हिंदी फिल्मों में भी सक्रिय थे। उस समय वे शादीशुदा थे, लेकिन रेखा से उनकी मुलाकात तब हुई जब अभिनेत्री यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला कर रही थीं। इसी बीच उन्होंने तमिल फिल्म Meendum Kokila साइन की, जिसमें कमल हासन और श्रीदेवी उनके को-स्टार थे। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान कमल और रेखा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं, जिसकी भनक उनकी पत्नी वाणी गणपती को लग गई।