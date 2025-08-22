Ahmedabad Plane Crash पर इस एक्टर ने AI से बनाया म्यूजिक... वीडियो देख भड़के लोग

एंटरटेनमेंट डेस्क। 12 जून 2025 को अहमदाबाद, गुजरात में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। इस दर्दनाक हादसे में करीब 230 यात्रियों, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स की जान गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत तक ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी थी।
लेकिन अब इस हादसे को लेकर एक नई विवादित खबर सामने आई है। झारखंड में जन्मे और यूएस में रहने वाले अभिनेता प्रशांत राय ने इस हादसे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से एक गाना बना दिया है। इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है।
प्रशांत राय ने अपने प्रोडक्शन हाउस न्यूयॉर्क पिक्चर्स के बैनर तले एक गाना प्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है ‘प्यार दा रंग’। यह गाना 23 अगस्त को रिलीज होने वाला है, लेकिन हाल ही में उन्होंने इसका ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया।
पोस्ट में उन्होंने लिखा - 'प्लेन क्रैश, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, प्रशांत राय, प्यार दा रंग।'
गाने के ट्रेलर में पहले एक प्लेन दिखाया गया है, इसके बाद अचानक मेट्रो में रोमांटिक कपल्स और बिकिनी पहनी लड़की के स्विमिंग पूल वाले सीन दिखाए गए हैं। हादसे से जुड़े गाने में इस तरह के विजुअल देखकर लोग गुस्से में हैं।
एक यूजर ने लिखा - 'इतिहास का सबसे घटिया म्यूजिक वीडियो।'
दूसरे ने कहा - 'इतने बड़े हादसे पर मजाक बनाना शर्मनाक है।'
बता दें, यह पहली बार नहीं है जब प्रशांत राय विवादों में आए हों। खुद को एक्टर, प्रोड्यूसर और AI डेटा साइंस इंजीनियर बताने वाले राय इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर और मेघालय की घटनाओं पर विवादित वीडियो बना चुके हैं।