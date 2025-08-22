Ahmedabad Plane Crash पर इस एक्टर ने AI से बनाया म्यूजिक... वीडियो देख भड़के लोग

एंटरटेनमेंट डेस्क। 12 जून 2025 को अहमदाबाद, गुजरात में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। इस दर्दनाक हादसे में करीब 230 यात्रियों, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स की जान गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत तक ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी थी।

लेकिन अब इस हादसे को लेकर एक नई विवादित खबर सामने आई है। झारखंड में जन्मे और यूएस में रहने वाले अभिनेता प्रशांत राय ने इस हादसे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से एक गाना बना दिया है। इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है।