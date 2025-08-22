मेरी खबरें
    Ahmedabad Plane Crash पर इस एक्टर ने AI से बनाया म्यूजिक... वीडियो देख भड़के लोग

    12 जून 2025 को अहमदाबाद गुजरात में हुए प्लेन क्रैश हादसे को शायद ही कोई भुला सकता है। इस हादसे में कई लोगों की जान गई। अब हाल ही में झारखंड में जन्मे एक यूएस बेस्ड एक्टर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसा अजीब गाना बना दिया है जिसको देखकर लोग बुरी तरह से भड़क गए हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 04:03:36 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 04:07:12 PM (IST)
    Ahmedabad Plane Crash पर इस एक्टर ने AI से बनाया म्यूजिक... वीडियो देख भड़के लोग
    एयरइंडिया प्लेन क्रैश पर बने गाने को देख मचा हड़कंप।

    HighLights

    1. 12 जून 2025 को अहमदाबाद-गुजरात में हुआ प्लेन क्रैश।
    2. प्रशांत राय ने AI की हेल्प से प्लेन क्रैश पर बना दिया गाना।
    3. Air India प्लेन क्रैश पर बने गाने को देख मचा हड़कंप।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। 12 जून 2025 को अहमदाबाद, गुजरात में हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश को आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। इस दर्दनाक हादसे में करीब 230 यात्रियों, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स की जान गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत तक ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी थी।

    लेकिन अब इस हादसे को लेकर एक नई विवादित खबर सामने आई है। झारखंड में जन्मे और यूएस में रहने वाले अभिनेता प्रशांत राय ने इस हादसे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से एक गाना बना दिया है। इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है।

    AI से बना विवादित गाना

    प्रशांत राय ने अपने प्रोडक्शन हाउस न्यूयॉर्क पिक्चर्स के बैनर तले एक गाना प्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है ‘प्यार दा रंग’। यह गाना 23 अगस्त को रिलीज होने वाला है, लेकिन हाल ही में उन्होंने इसका ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया।

    पोस्ट में उन्होंने लिखा - 'प्लेन क्रैश, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, प्रशांत राय, प्यार दा रंग।'

    क्यों भड़के लोग?

    गाने के ट्रेलर में पहले एक प्लेन दिखाया गया है, इसके बाद अचानक मेट्रो में रोमांटिक कपल्स और बिकिनी पहनी लड़की के स्विमिंग पूल वाले सीन दिखाए गए हैं। हादसे से जुड़े गाने में इस तरह के विजुअल देखकर लोग गुस्से में हैं।

    एक यूजर ने लिखा - 'इतिहास का सबसे घटिया म्यूजिक वीडियो।'

    दूसरे ने कहा - 'इतने बड़े हादसे पर मजाक बनाना शर्मनाक है।'

    पहले भी आ चुके हैं विवादों में

    बता दें, यह पहली बार नहीं है जब प्रशांत राय विवादों में आए हों। खुद को एक्टर, प्रोड्यूसर और AI डेटा साइंस इंजीनियर बताने वाले राय इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर और मेघालय की घटनाओं पर विवादित वीडियो बना चुके हैं।

