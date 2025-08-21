'1 हाथ से खुजली कर लेता हूं, बस...' बेटे आर्यन खान के डेब्यू पर Shah Rukh Khan ने अपनी चोट पर की खुलकर बात

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनके बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की डेब्यू वेब सीरीज 'The Bads of Bollywood' का प्रिव्यू लॉन्च हुआ, जहां शाहरुख भी मौजूद रहे।

इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ सीरीज की स्टारकास्ट को इंट्रोड्यूस किया बल्कि अपनी चोट और नेशनल अवॉर्ड को लेकर भी दो टूक जवाब दिया। चोट को लेकर क्या बोले Shah Rukh Khan? शाहरुख खान ने बताया कि शूटिंग के दौरान उनके कंधे में चोट लगी थी। उन्होंने कहा 'ये चोट न तो बहुत छोटी थी और न ही बहुत बड़ी, जिसके लिए मुझे सर्जरी करानी पड़ी। पूरी तरह फिट होने में अभी 1 से 2 महीने का समय लगेगा। हालांकि, मैं एक हाथ से ही सब कुछ कर लेता हूं - खाना खा लेता हूं, ब्रश कर लेता हूं, यहां तक कि खुजली भी कर लेता हूं। बस आप सबके सामने हाथ फैलाकर प्यार पाने की कमी खल रही है।' इसके साथ ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा - 'वैसे नेशनल अवॉर्ड उठाने के लिए मेरा एक हाथ काफी है।'