'1 हाथ से खुजली कर लेता हूं, बस...' बेटे आर्यन खान के डेब्यू पर Shah Rukh Khan ने अपनी चोट पर की खुलकर बात

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनके बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की डेब्यू वेब सीरीज 'The Bads of Bollywood' का प्रिव्यू लॉन्च हुआ, जहां शाहरुख भी मौजूद रहे।
इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ सीरीज की स्टारकास्ट को इंट्रोड्यूस किया बल्कि अपनी चोट और नेशनल अवॉर्ड को लेकर भी दो टूक जवाब दिया।
शाहरुख खान ने बताया कि शूटिंग के दौरान उनके कंधे में चोट लगी थी। उन्होंने कहा 'ये चोट न तो बहुत छोटी थी और न ही बहुत बड़ी, जिसके लिए मुझे सर्जरी करानी पड़ी। पूरी तरह फिट होने में अभी 1 से 2 महीने का समय लगेगा। हालांकि, मैं एक हाथ से ही सब कुछ कर लेता हूं - खाना खा लेता हूं, ब्रश कर लेता हूं, यहां तक कि खुजली भी कर लेता हूं। बस आप सबके सामने हाथ फैलाकर प्यार पाने की कमी खल रही है।' इसके साथ ही उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा - 'वैसे नेशनल अवॉर्ड उठाने के लिए मेरा एक हाथ काफी है।'
शाहरुख खान का यह लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैन्स उनके इस अंदाज़ की खूब तारीफ कर रहे हैं।
आर्यन खान के डायरेक्शन में बनी 'The Bads of Bollywood' 18 सितंबर 2025 को OTT प्लेटफॉर्म Netflix पर रिलीज़ होगी। शाहरुख ने लॉन्च इवेंट में इस सीरीज के कलाकारों को स्टेज पर बुलाकर इंट्रोड्यूस किया और अपने बेटे के प्रोजेक्ट के लिए पूरा सपोर्ट दिखाया।
यह भी पढ़ें- बढ़ती उम्र से जूझ रहे Amitabh Bachchan, पैंट पहनने तक में होती है परेशानी, डॉक्टर ने दी ये सलाह
गौरतलब है कि हाल ही में घोषित हुए 71वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में शाहरुख खान को उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान (Jawan) के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है। 33 साल लंबे करियर में पहली बार शाहरुख को बेस्ट एक्टर का यह अवॉर्ड मिल रहा है।