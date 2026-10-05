अपने बयान में, संजय ने लिखा, "मैं यह साफ़ करना चाहता हूं कि मेरा इरादा कभी भी किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को चोट पहुंचाना, अपमानित करना या उनका बेइज्ज़ती करना नहीं था। मेरी टिप्पणियां एक स्क्रिप्टेड बातचीत के संदर्भ में की गई थीं, जिसका मकसद हल्का-फुल्का और मज़ेदार होना था।

एक्टर का कहना है कि उनकी गांधी जयंती स्पेशल टिप्पणियां एक स्क्रिप्टेड, हल्के-फुल्के सेगमेंट का हिस्सा थीं और उन्हें उनके तय संदर्भ से "अलग तरह से" समझा गया।

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। संजय दत्त ने शेखर टोनाइट पर अपनी ‘चौथी बंदर’ वाली टिप्पणी के बाद माफ़ी मांगी: “मेरा इरादा कभी किसी को चोट पहुँचाना, अपमानित करना या बेइज्ज़ती करना नहीं था”

उनके पीछे की भावना मुन्ना भाई जैसी फ़िल्मों में देखे गए मज़ाक और सटायर जैसी थी, खासकर 'गांधीगिरी' का कॉन्सेप्ट, जिसका मकसद प्यार, अपनापन, साथ और अच्छी भावना का संदेश देना था। दुर्भाग्य से, मेरे शब्दों का उस तय संदर्भ से अलग मतलब निकाला गया।"

इस सेगमेंट में, उन्होंने कहा, "अपुन गांधी जी को बहुत मानता है। और गांधी जी के तीन बंदर सबको पता हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन आज एक चौथा बंदर भी मांगता है। बुरा देखेगा तो उसे ठीक कौन करेगा?"

शेखर सुमन द्वारा होस्ट किए गए, शेखर टोनाइट में कई सेलिब्रिटीज़ ने होस्ट के साथ खुलकर बातचीत की है। संजय शो के गांधी जयंती स्पेशल एपिसोड का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने एक छोटे से हिस्से में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री होने का नाटक किया। एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था।

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इसी दौरान, संजय ने देश की हालत के बारे में भी बात की। शो के मुताबिक, उन्होंने कहा कि भारत के लोग प्यारे हैं और शांति बनी रहनी चाहिए, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अब देश में वह शांति महसूस नहीं होती। उन्होंने भारतीयों को बड़े दिल वाले और मेहमाननवाज़ लोग बताया जिन्होंने बहुत कुछ दिया है और उन्हें हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। एक्टर ने यह भी कहा कि वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे दिन जल्द लौट आएं।

उनकी माफ़ी मुन्ना भाई फ़िल्म फ़्रैंचाइज़ी पर एक लाइन खींचती है, जिसमें संजय ने टाइटल रोल किया था और जिसने ह्यूमर और सटायर के ज़रिए ‘गांधीगिरी’ को पॉपुलर बनाया था। एक्टर का कहना है कि उनकी बातों के पीछे भी वही अपनापन, साथ और अच्छाई की भावना थी।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, उनका अपमान करना या उनका अनादर करना मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा है। मेरी टिप्पणियाँ एक स्क्रिप्टेड बातचीत के संदर्भ में की गई थीं, जिसका उद्देश्य हल्का-फुल्का और हास्यपूर्ण संवाद करना था। इसके पीछे की भावना मुन्ना भाई जैसी फिल्मों में दिखाई गई हास्य और व्यंग्य की शैली के समान थी, विशेष रूप से ‘गांधीगिरी’ की उस सोच से प्रेरित थी, जिसका उद्देश्य प्रेम, एकजुटता और सद्भावना का संदेश देना था। दुर्भाग्यवश, मेरी बातों को उस मूल संदर्भ से अलग तरीके से समझा गया। — Sanjay Dutt (@duttsanjay) October 4, 2026