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संजय दत्‍त ने Shekhar Tonite शो में 'चौथे बंदर' वाली टिप्‍पणी पर मांगी माफी, कहा-किसी का अपमान करना नहीं था मेरा इरादा

अपने बयान में, संजय ने लिखा, मैं यह साफ़ करना चाहता हूं कि मेरा इरादा कभी भी किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को चोट पहुंचाना, अपमानित करना य...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Navodit Saktawat
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 12:20:49 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 12:28:01 PM (IST)
संजय दत्‍त ने Shekhar Tonite शो में 'चौथे बंदर' वाली टिप्‍पणी पर मांगी माफी, कहा-किसी का अपमान करना नहीं था मेरा इरादा
संजय दत्‍त ने माफी मांगी।

HighLights

  1. कंफेशन के सेगमेंट में संजय दत्‍त ने आकर कहा, "अपुन गांधी जी को बहुत मानता है।
  2. और गांधी जी के तीन बंदर सबको पता हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो।
  3. लेकिन आज एक चौथा बंदर भी मांगता है। बुरा देखेगा तो उसे ठीक कौन करेगा?"

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। संजय दत्त ने शेखर टोनाइट पर अपनी ‘चौथी बंदर’ वाली टिप्पणी के बाद माफ़ी मांगी: “मेरा इरादा कभी किसी को चोट पहुँचाना, अपमानित करना या बेइज्ज़ती करना नहीं था”

एक्टर का कहना है कि उनकी गांधी जयंती स्पेशल टिप्पणियां एक स्क्रिप्टेड, हल्के-फुल्के सेगमेंट का हिस्सा थीं और उन्हें उनके तय संदर्भ से "अलग तरह से" समझा गया।

अपने बयान में, संजय ने लिखा, "मैं यह साफ़ करना चाहता हूं कि मेरा इरादा कभी भी किसी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को चोट पहुंचाना, अपमानित करना या उनका बेइज्ज़ती करना नहीं था। मेरी टिप्पणियां एक स्क्रिप्टेड बातचीत के संदर्भ में की गई थीं, जिसका मकसद हल्का-फुल्का और मज़ेदार होना था।

उनके पीछे की भावना मुन्ना भाई जैसी फ़िल्मों में देखे गए मज़ाक और सटायर जैसी थी, खासकर 'गांधीगिरी' का कॉन्सेप्ट, जिसका मकसद प्यार, अपनापन, साथ और अच्छी भावना का संदेश देना था। दुर्भाग्य से, मेरे शब्दों का उस तय संदर्भ से अलग मतलब निकाला गया।"


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शेखर सुमन द्वारा होस्ट किए गए, शेखर टोनाइट में कई सेलिब्रिटीज़ ने होस्ट के साथ खुलकर बातचीत की है। संजय शो के गांधी जयंती स्पेशल एपिसोड का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने एक छोटे से हिस्से में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री होने का नाटक किया। एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था।

इस सेगमेंट में, उन्होंने कहा, "अपुन गांधी जी को बहुत मानता है। और गांधी जी के तीन बंदर सबको पता हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन आज एक चौथा बंदर भी मांगता है। बुरा देखेगा तो उसे ठीक कौन करेगा?"

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इसी दौरान, संजय ने देश की हालत के बारे में भी बात की। शो के मुताबिक, उन्होंने कहा कि भारत के लोग प्यारे हैं और शांति बनी रहनी चाहिए, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अब देश में वह शांति महसूस नहीं होती। उन्होंने भारतीयों को बड़े दिल वाले और मेहमाननवाज़ लोग बताया जिन्होंने बहुत कुछ दिया है और उन्हें हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। एक्टर ने यह भी कहा कि वह भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वे दिन जल्द लौट आएं।

उनकी माफ़ी मुन्ना भाई फ़िल्म फ़्रैंचाइज़ी पर एक लाइन खींचती है, जिसमें संजय ने टाइटल रोल किया था और जिसने ह्यूमर और सटायर के ज़रिए ‘गांधीगिरी’ को पॉपुलर बनाया था। एक्टर का कहना है कि उनकी बातों के पीछे भी वही अपनापन, साथ और अच्छाई की भावना थी।