एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का कहना है कि अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लेना अपने आप में सबसे बेहतरीन अनुभव है। अगर हो सके तो यह काम कर ही लेना चाहिए। असल में, परिणीति के पति राघव चड्डा का जन्मदिन था और इस मौके पर एक्ट्रेस ने उन्हें इस अंदाज में बधाई दी।
आप परिणीति चोपड़ा के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाएं। उन्होंने अपने पति राघव चड्ढा के लिए एक प्यारी सी बर्थडे विश शेयर की है, जो बुधवार, 11 नवंबर को 38 साल के हो गए।
फैंस को अपनी डेट नाइट की एक झलक देते हुए परिणीति ने एक मज़ेदार वीडियो पोस्ट किया जिसमें कपल एक छोटे से गेम में हिस्सा ले रहा है। चैलेंज में सवालों का जवाब सबसे पहले दिमाग में आने वाली चीज़ से देना था, बिना अपने पार्टनर के जवाब से मैच किए। हालांकि दोनों ने बहुत मज़ा किया, लेकिन वे सिर्फ़ एक ही जवाब सही दे पाए।
वीडियो के साथ, परिणीति ने राघव के लिए एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा, जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग इंसान और सबसे अच्छा पिता बताया। उन्होंने यह भी बताया कि अपने पति के साथ ऐसे मज़ेदार पल बिताना कितना खास है।
अपने बर्थडे मैसेज में परिणीति ने लिखा, “कहते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लो। मैं कहती हूं अगर तुम कर सको तो यह एक ब्लेसिंग है। डेट नाइट्स पर मैं और किसके साथ ये गेम्स खेलूंगी? हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे मेरी रागी। मैं तुमसे बहुत-बहुत प्यार करती हूं। सबसे इंस्पायरिंग आदमी जिसे मैं जानती हूँ। सबसे अच्छे पिता जो हो सकते हैं।”
परिणीति अक्सर ऐसे पर्सनल पलों के ज़रिए फैंस को राघव के साथ अपनी ज़िंदगी की झलक दिखाती हैं। पिछले महीने, कपल ने 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक अलग ही माहौल में करवा चौथ मनाया।
एक्ट्रेस ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें दिखाया गया कि उन्होंने अपनी फ्लाइट के दौरान रस्मों को कैसे फॉलो किया। उन्होंने एयरक्राफ्ट की खिड़की से चांद देखा और अपना व्रत तोड़ने से पहले प्रार्थना की। राघव उनके ठीक बगल में थे, उन्हें पानी पिलाकर रस्म पूरी करने में उनकी मदद कर रहे थे।
इंस्टाग्राम पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए परिणीति ने लिखा, “करवा चौथ हम कहीं भी हों। भले ही 35000 फीट पर हो। तुम मेरे सारे सपने सच कर देते हो रगई। सबसे अच्छे आदमी, सबसे अच्छे इंसान, सबसे अच्छे लड़के। हमारी फ्लाइट लेट होने की वजह से, हमें घर के बजाय प्लेन से ही चांद देखना पड़ा।
हमने वहीं पूजा करने का फैसला किया।” परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने सितंबर 2023 में दिल्ली में शादी की। दो साल बाद, कपल ने 19 अक्टूबर, 2025 को अपने पहले बच्चे, नीर नाम के एक लड़के का स्वागत किया।
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