एंटरटेनमेंट डेस्‍क। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस परिणीति चोपड़ा का कहना है कि अपने बेस्‍ट फ्रेंड से शादी कर लेना अपने आप में सबसे बेहतरीन अनुभव है। अगर हो सके तो यह काम कर ही लेना चाहिए। असल में, परिणीति के पति राघव चड्डा का जन्‍मदिन था और इस मौके पर एक्‍ट्रेस ने उन्‍हें इस अंदाज में बधाई दी।

आप परिणीति चोपड़ा के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाएं। उन्‍होंने अपने पति राघव चड्ढा के लिए एक प्यारी सी बर्थडे विश शेयर की है, जो बुधवार, 11 नवंबर को 38 साल के हो गए। फैंस को अपनी डेट नाइट की एक झलक देते हुए परिणीति ने एक मज़ेदार वीडियो पोस्ट किया जिसमें कपल एक छोटे से गेम में हिस्सा ले रहा है। चैलेंज में सवालों का जवाब सबसे पहले दिमाग में आने वाली चीज़ से देना था, बिना अपने पार्टनर के जवाब से मैच किए। हालांकि दोनों ने बहुत मज़ा किया, लेकिन वे सिर्फ़ एक ही जवाब सही दे पाए।