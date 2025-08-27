मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Sara Ali Khan ने सिर्फ इन 2 चीजों को छोड़कर घटाया 45 किलो वजन, ये है एक्ट्रेस का फिटनेस सीक्रेट

    Sara Ali Khan Weight Loss Tips: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) सिर्फ अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जबरदस्त वेट लॉस (Weight Loss Journey) के लिए भी जानी जाती हैं। कभी उनका वजन 90 किलो तक पहुंच गया था, लेकिन अब उन्होंने लगभग 45 किलो वजन घटाकर सबको चौंका दिया है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 10:00:23 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 10:05:47 AM (IST)
    Sara Ali Khan ने सिर्फ इन 2 चीजों को छोड़कर घटाया 45 किलो वजन, ये है एक्ट्रेस का फिटनेस सीक्रेट
    Sara Ali Khan Weight Loss Tips

    HighLights

    1. Sara Ali Khan की वेट लॉस जर्नी।
    2. सारा ने 2 चीजों को कहा अलविदा।
    3. फिटनेस में हार्मोनल बैलेंस जरूरी।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) सिर्फ अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जबरदस्त वेट लॉस (Weight Loss Journey) के लिए भी जानी जाती हैं। कभी उनका वजन 90 किलो तक पहुंच गया था, लेकिन अब उन्होंने लगभग 45 किलो वजन घटाकर सबको चौंका दिया है।

    Sara Ali Khan की वेट लॉस जर्नी

    सारा PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) से जूझ रही थीं, जिससे वजन घटाना और मुश्किल हो गया था। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल और डाइट में बड़े बदलाव करके फिटनेस की मिसाल पेश की।

    सारा ने इन 2 चीजों को कहा अलविदा

    सारा अली खान ने वजन घटाने के लिए दो चीजों को अपनी डाइट से पूरी तरह हटा दिया:

    1. चीनी (Sugar) - मीठा और शुगर वाली चीजें उन्होंने बिल्कुल छोड़ दीं।

    2. दूध से बने प्रोडक्ट्स (Dairy Products) - दूध, पनीर, मक्खन जैसी चीजें उन्होंने अपनी डाइट से निकाल दीं।

    इन दोनों चीजों से दूरी बनाने से उनके वजन और PCOS दोनों पर काफी असर पड़ा।

    जंक फूड से पूरी तरह दूरी

    सारा ने जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड को भी पूरी तरह त्याग दिया। इससे उनके शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा होना बंद हो गया और धीरे-धीरे उनका वजन घटने लगा।

    सारा का फिटनेस रूटीन

    सारा हर दिन वर्कआउट करना नहीं भूलतीं। उनके फिटनेस रूटीन में शामिल हैं-

    • कार्डियो और रनिंग

    • पिलाटेस

    • स्ट्रेंथ ट्रेनिंग

    • योग और मेडिटेशन

    वर्कआउट से जहां शरीर एक्टिव और फैट-फ्री रहता है, वहीं योग और मेडिटेशन उन्हें मेंटल बैलेंस और शांति देते हैं।

    हार्मोनल बैलेंस है जरूरी

    सारा का मानना है कि सिर्फ डाइट और वर्कआउट से वजन नहीं घटता। इसके लिए शरीर का हार्मोनल बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। सही हार्मोनल बैलेंस से वेट लॉस तेजी से होता है।

    यह भी पढ़ें- ‘कोई मेरा घर तोड़ेगा तो... गला काट देगी’, Govinda के अफेयर-तलाक की खबरों पर Sunita Ahuja ने की खुलकर बात

    मां का मिला पूरा साथ

    सारा ने बताया कि वेट लॉस जर्नी आसान नहीं थी। ज्यादा वजन होने पर उनका कॉन्फिडेंस गिर गया था, लेकिन उनकी मां अमृता सिंह ने हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया और सपोर्ट किया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.