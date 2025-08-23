‘कोई मेरा घर तोड़ेगा तो... गला काट देगी’, Govinda के अफेयर-तलाक की खबरों पर Sunita Ahuja ने की खुलकर बात

एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बने हुए हैं। तलाक की अटकलों के बीच अब सुनीता ने खुद अपने यूट्यूब व्लॉग के जरिए कई बातें साफ की हैं। सुनीता ने हाल ही में व्लॉगिंग की शुरुआत की है और पहले ही वीडियो में गोविंदा संग रिश्ते को लेकर खुलकर बातें कीं।

तलाक की खबरों पर क्या बोलीं सुनीता? पिछले दिनों ऐसी खबरें आई थीं कि सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की है और उन्होंने धोखाधड़ी व क्रूरता का हवाला दिया है। कहा तो यह भी गया कि फरवरी 2025 में उन्होंने पेपर दाखिल किए थे। हालांकि, इन खबरों पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।