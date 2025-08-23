मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 03:57:15 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 04:10:20 PM (IST)
    ‘कोई मेरा घर तोड़ेगा तो... गला काट देगी’, Govinda के अफेयर-तलाक की खबरों पर Sunita Ahuja ने की खुलकर बात
    1. तलाक की खबरों पर सुनीता आहूजा ने की बात।
    2. सुनीता आहूजा के नए व्लॉग में हुए कई खुलासे।
    3. सुनीता को पति नहीं, गोविंदा जैसा बेटा चाहिए।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा (Govinda) और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा (Sunita Ahuja) पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बने हुए हैं।

    तलाक की अटकलों के बीच अब सुनीता ने खुद अपने यूट्यूब व्लॉग के जरिए कई बातें साफ की हैं। सुनीता ने हाल ही में व्लॉगिंग की शुरुआत की है और पहले ही वीडियो में गोविंदा संग रिश्ते को लेकर खुलकर बातें कीं।

    तलाक की खबरों पर क्या बोलीं सुनीता?

    पिछले दिनों ऐसी खबरें आई थीं कि सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की है और उन्होंने धोखाधड़ी व क्रूरता का हवाला दिया है। कहा तो यह भी गया कि फरवरी 2025 में उन्होंने पेपर दाखिल किए थे। हालांकि, इन खबरों पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

    इस बीच सुनीता का एक पुराना वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि, 'गोविंदा बेटा बहुत अच्छा है, भाई बहुत अच्छा है... लेकिन पति के रूप में मुझे जो चाहिए वो नहीं है।'

    सुनीता के नए व्लॉग में हुए खुलासे

    सुनीता ने हाल ही में अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। पहले ही व्लॉग में उन्होंने मुंबई से चंडीगढ़ तक का सफर दिखाया, जहां उन्होंने मां महाकाली और काल भैरव के दर्शन किए। मंदिर में दर्शन के दौरान भावुक होकर उन्होंने कहा - 'जब मैं गोविंदा से मिली थी तो मैंने मां से यही प्रार्थना की थी कि मेरी शादी उनसे हो जाए। लेकिन अब जो भी मेरे घर को तोड़ने की कोशिश करेगा या दिल दुखाएगा, मां काली उसका गला काट देंगी।'

    रिश्ते पर उठते सवाल

    काफी समय से यह चर्चा है कि कपल अलग हो सकता है। उनके वकील ने भी कहा था कि गोविंदा और सुनीता ने 6 महीने पहले तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन दोनों फिर से साथ आने पर विचार कर रहे हैं।

    पति नहीं, बेटा चाहिए गोविंदा जैसा

    वायरल वीडियो में सुनीता ने कहा कि गोविंदा ने हमेशा अपनी जिंदगी सिर्फ फैमिली को समर्पित कर दी। 'वो 60 साल के हो गए, लेकिन कभी खुद के लिए नहीं जिए। इतने बड़े सुपरस्टार होकर भी उन्होंने अपनी जिंदगी का मजा नहीं लिया। मुझे दुख होता है। बेटा चाहिए गोविंदा जैसा... लेकिन पति नहीं।'

    सुनीता ने शुरू किया नया सफर

    व्लॉगिंग की शुरुआत करते हुए सुनीता ने साफ किया कि अब वो अपनी लाइफ के बारे में खुलकर बातें करेंगी। उन्होंने कहा - 'अब मैं पैसे छापूंगी।' इस दौरान उन्होंने अपने स्ट्रगल, शादी और पर्सनल लाइफ पर भी चर्चा की।

