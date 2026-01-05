मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    28 साल बाद लौटी 'आंटी नंबर 1', लाल सूट और बिंदी में गोविंदा का Video Viral

    बॉलीवुड के 'कॉमेडी किंग' गोविंदा भले ही इन दिनों बड़े पर्दे से दूर हों, लेकिन उनका जलवा आज भी बरकरार है। हाल ही में सोशल मीडिया पर गोविंदा का एक वीडिय ...और पढ़ें

    By ADITYA KUMAREdited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 05:36:15 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 05:36:15 PM (IST)
    28 साल बाद लौटी 'आंटी नंबर 1', लाल सूट और बिंदी में गोविंदा का Video Viral
    लाल सूट और बिंदी में गोविंदा का Video Viral

    HighLights

    1. 28 साल बाद फिर 'आंटी' बने गोविंदा, लाल सूट में वीडियो वायरल
    2. फुटवियर विज्ञापन के लिए गोविंदा ने अपनाया फिल्म वाला अवतार
    3. वीडियो देख 'आंटी नंबर 2' की मांग तेज, पुराने अंदाज के दीवाने हुए लोग

    मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड के 'कॉमेडी किंग' गोविंदा भले ही इन दिनों बड़े पर्दे से दूर हों, लेकिन उनका जलवा आज भी बरकरार है। हाल ही में सोशल मीडिया पर गोविंदा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे 28 साल पुराने अपने आइकोनिक अवतार 'आंटी नंबर 1' की यादें ताजा करते नजर आ रहे हैं।

    फुटवियर ब्रांड का विज्ञापन

    लाल सूट और माथे पर बिंदी वायरल वीडियो में गोविंदा लाल रंग के सूट, गोल्डन ज्वैलरी और माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाए नजर आ रहे हैं। सिर पर पल्लू लिए गोविंदा का यह 'आंटी' वाला गेटअप दरअसल एक फुटवियर ब्रांड के विज्ञापन के लिए है। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई।


    सोशल मीडिया यूजर्स की डिमांड

    फैंस ने की 'आंटी नंबर 2' की मांग गोविंदा को इस लुक में देख फैंस भावुक हो गए और साल 1998 में आई उनकी सुपरहिट फिल्म 'आंटी नंबर 1' को याद करने लगे। सोशल मीडिया यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं कि अब गोविंदा को 'आंटी नंबर 1' का सीक्वल बनाना चाहिए। किसी ने इसे 'आंटी नंबर 2' का टीजर बताया, तो किसी ने लिखा कि गोविंदा जैसा किरदार कोई और नहीं निभा सकता।

    दर्शकों का भरपूर प्यार

    एक नजर करियर पर 1986 में 'लव 86' से करियर शुरू करने वाले गोविंदा ने राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 और साजन चले ससुराल जैसी अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। 1998 में आई 'आंटी नंबर 1' में उनके साथ रवीना टंडन और कादर खान नजर आए थे, जिसे आज भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिलता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.