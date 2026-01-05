28 साल बाद लौटी 'आंटी नंबर 1', लाल सूट और बिंदी में गोविंदा का Video Viral

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड के 'कॉमेडी किंग' गोविंदा भले ही इन दिनों बड़े पर्दे से दूर हों, लेकिन उनका जलवा आज भी बरकरार है। हाल ही में सोशल मीडिया पर गोविंदा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे 28 साल पुराने अपने आइकोनिक अवतार 'आंटी नंबर 1' की यादें ताजा करते नजर आ रहे हैं।

लाल सूट और माथे पर बिंदी वायरल वीडियो में गोविंदा लाल रंग के सूट, गोल्डन ज्वैलरी और माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाए नजर आ रहे हैं। सिर पर पल्लू लिए गोविंदा का यह 'आंटी' वाला गेटअप दरअसल एक फुटवियर ब्रांड के विज्ञापन के लिए है। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई।

सोशल मीडिया यूजर्स की डिमांड

फैंस ने की 'आंटी नंबर 2' की मांग गोविंदा को इस लुक में देख फैंस भावुक हो गए और साल 1998 में आई उनकी सुपरहिट फिल्म 'आंटी नंबर 1' को याद करने लगे। सोशल मीडिया यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं कि अब गोविंदा को 'आंटी नंबर 1' का सीक्वल बनाना चाहिए। किसी ने इसे 'आंटी नंबर 2' का टीजर बताया, तो किसी ने लिखा कि गोविंदा जैसा किरदार कोई और नहीं निभा सकता।

दर्शकों का भरपूर प्यार

एक नजर करियर पर 1986 में 'लव 86' से करियर शुरू करने वाले गोविंदा ने राजा बाबू, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 और साजन चले ससुराल जैसी अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। 1998 में आई 'आंटी नंबर 1' में उनके साथ रवीना टंडन और कादर खान नजर आए थे, जिसे आज भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिलता है।