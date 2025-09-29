सैयारा स्टार Ahaan Panday बॉक्स ऑफिस पर फिर मचाएंगे धमाल, बड़े डायरेक्टर्स संग मिलकर दिखाएंगे नया जलवा

एंटरटेनमेंट डेस्क: बॉलीवुड के उभरते सितारे अहान पांडे (Ahaan Panday) इन दिनों खूब चर्चा में हैं। चंकी पांडे के भतीजे अहान ने इसी साल रोमांटिक फिल्म सैयारा (Saiyaara) से डेब्यू किया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कम बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना बड़ा धमाका करेगी कि 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो जाएगी। इस फिल्म ने अहान को रातोंरात स्टार बना दिया।
सैयारा जैसी हिट फिल्म से डेब्यू कर सुर्खियों में आए अहान पांडे अब नए सफर की तैयारी में हैं। रोमांस हीरो के बाद अब वह बड़े पर्दे पर एक्शन हीरो का जलवा दिखाने वाले हैं। आइए जानते हैं उनकी आने वाली फिल्मों (Ahaan Panday Upcoming Movie) के बारे में-
सैयारा में अहान के रोमांस ने दर्शकों को खूब लुभाया, और अब बारी है उनके एक्शन का। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अहान ने बॉलीवुड के नामी निर्देशक अली अब्बास जफर (Ali Abbas Zafar) के साथ अपनी अगली फिल्म साइन कर ली है। अली अब्बास जफर, जिन्होंने सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं, इस बार अहान को लेकर एक नई एक्शन-थ्रिलर फिल्म बनाएंगे।
यह फिल्म यश राज फिल्म्स (YRF) के बैनर तले बनाई जाएगी। सैयारा के बाद यह अहान की YRF के साथ दूसरी फिल्म होगी। बताया जा रहा है कि यह फिल्म एक्शन और रोमांस का मिश्रण होगी। अली अब्बास फिर से अपनी सुल्तान और टाइगर जिंदा है वाली ऑरा के साथ बड़े परदे पर लौटने वाले हैं।
इस प्रोजेक्ट में अहान को लेने का सुझाव खुद आदित्य चोपड़ा ने दिया। उनका मानना है कि अहान अभी तक ज्यादा प्रोजेक्ट्स में नजर नहीं आए हैं और यही वजह है कि दर्शक उन्हें नई भूमिकाओं में देखने के लिए उत्सुक होंगे। फिलहाल स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है और म्यूजिक पर काम चल रहा है। मेकर्स की योजना है कि 2026 की पहली तिमाही में इसकी शूटिंग शुरू कर दी जाए। हालांकि, अभी तक अहान या मेकर्स की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
सिर्फ अली अब्बास जफर ही नहीं, बल्कि अहान पांडे का नाम अब संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की फिल्मों से भी जोड़ा जा रहा है। हाल ही में अहान को भंसाली के ऑफिस के बाहर देखा गया, जिसके बाद यह कयास तेज हो गए कि वह जल्द ही भंसाली की किसी फिल्म में नजर आ सकते हैं। हालांकि, इस मामले में अब तक न तो अहान ने और न ही भंसाली ने कोई आधिकारिक बयान दिया है।
सैयारा की सफलता के बाद दर्शकों की उम्मीदें अहान से और बढ़ गई हैं। एक तरफ वह अली अब्बास जैसे मास्टर डायरेक्टर के साथ एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर अगर भंसाली के साथ उनकी डील पक्की हो जाती है, तो यह उनके करियर का बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है।
