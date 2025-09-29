मेरी खबरें
    सैयारा स्टार Ahaan Panday बॉक्स ऑफिस पर फिर मचाएंगे धमाल, बड़े डायरेक्टर्स संग मिलकर दिखाएंगे नया जलवा

    सैयारा (Saiyaara)से डेब्यू कर रातोंरात स्टार बने अहान पांडे (Ahaan Panday) अब एक्शन फिल्मों की ओर बढ़ रहे हैं। अहान ने अली अब्बास जफर की अगली फिल्म साइन की है, जिसे YRF प्रोड्यूस करेगा। साथ ही, उनके संजय लीला भंसाली संग भी नए प्रोजेक्ट पर चर्चा की खबरें सामने आ रही हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 02:11:06 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 02:11:06 PM (IST)
    Ahaan Panday Upcoming Movie: अहान पांडे इन फिल्मों में आ सकते हैं नजर। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. अहान पांडे का एक्शन अवतार
    2. YRF बैनर तले बनेगी नई फिल्म
    3. अली अब्बास संग अहान की साझेदारी

    एंटरटेनमेंट डेस्क: बॉलीवुड के उभरते सितारे अहान पांडे (Ahaan Panday) इन दिनों खूब चर्चा में हैं। चंकी पांडे के भतीजे अहान ने इसी साल रोमांटिक फिल्म सैयारा (Saiyaara) से डेब्यू किया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कम बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना बड़ा धमाका करेगी कि 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो जाएगी। इस फिल्म ने अहान को रातोंरात स्टार बना दिया।

    naidunia_image

    सैयारा जैसी हिट फिल्म से डेब्यू कर सुर्खियों में आए अहान पांडे अब नए सफर की तैयारी में हैं। रोमांस हीरो के बाद अब वह बड़े पर्दे पर एक्शन हीरो का जलवा दिखाने वाले हैं। आइए जानते हैं उनकी आने वाली फिल्मों (Ahaan Panday Upcoming Movie) के बारे में-

    रोमांस के बाद अब एक्शन की तैयारी

    सैयारा में अहान के रोमांस ने दर्शकों को खूब लुभाया, और अब बारी है उनके एक्शन का। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अहान ने बॉलीवुड के नामी निर्देशक अली अब्बास जफर (Ali Abbas Zafar) के साथ अपनी अगली फिल्म साइन कर ली है। अली अब्बास जफर, जिन्होंने सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं, इस बार अहान को लेकर एक नई एक्शन-थ्रिलर फिल्म बनाएंगे।

    YRF के साथ दूसरी फिल्म

    यह फिल्म यश राज फिल्म्स (YRF) के बैनर तले बनाई जाएगी। सैयारा के बाद यह अहान की YRF के साथ दूसरी फिल्म होगी। बताया जा रहा है कि यह फिल्म एक्शन और रोमांस का मिश्रण होगी। अली अब्बास फिर से अपनी सुल्तान और टाइगर जिंदा है वाली ऑरा के साथ बड़े परदे पर लौटने वाले हैं।

    आदित्य चोपड़ा की पसंद बने अहान

    इस प्रोजेक्ट में अहान को लेने का सुझाव खुद आदित्य चोपड़ा ने दिया। उनका मानना है कि अहान अभी तक ज्यादा प्रोजेक्ट्स में नजर नहीं आए हैं और यही वजह है कि दर्शक उन्हें नई भूमिकाओं में देखने के लिए उत्सुक होंगे। फिलहाल स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है और म्यूजिक पर काम चल रहा है। मेकर्स की योजना है कि 2026 की पहली तिमाही में इसकी शूटिंग शुरू कर दी जाए। हालांकि, अभी तक अहान या मेकर्स की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

    भंसाली संग भी बन सकती डील

    सिर्फ अली अब्बास जफर ही नहीं, बल्कि अहान पांडे का नाम अब संजय लीला भंसाली (Sanjay Leela Bhansali) की फिल्मों से भी जोड़ा जा रहा है। हाल ही में अहान को भंसाली के ऑफिस के बाहर देखा गया, जिसके बाद यह कयास तेज हो गए कि वह जल्द ही भंसाली की किसी फिल्म में नजर आ सकते हैं। हालांकि, इस मामले में अब तक न तो अहान ने और न ही भंसाली ने कोई आधिकारिक बयान दिया है।

    फैंस की उम्मीदें बढ़ीं

    सैयारा की सफलता के बाद दर्शकों की उम्मीदें अहान से और बढ़ गई हैं। एक तरफ वह अली अब्बास जैसे मास्टर डायरेक्टर के साथ एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर अगर भंसाली के साथ उनकी डील पक्की हो जाती है, तो यह उनके करियर का बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित हो सकता है।

