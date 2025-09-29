सैयारा स्टार Ahaan Panday बॉक्स ऑफिस पर फिर मचाएंगे धमाल, बड़े डायरेक्टर्स संग मिलकर दिखाएंगे नया जलवा

एंटरटेनमेंट डेस्क: बॉलीवुड के उभरते सितारे अहान पांडे (Ahaan Panday) इन दिनों खूब चर्चा में हैं। चंकी पांडे के भतीजे अहान ने इसी साल रोमांटिक फिल्म सैयारा (Saiyaara) से डेब्यू किया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कम बजट में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना बड़ा धमाका करेगी कि 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो जाएगी। इस फिल्म ने अहान को रातोंरात स्टार बना दिया।

सैयारा जैसी हिट फिल्म से डेब्यू कर सुर्खियों में आए अहान पांडे अब नए सफर की तैयारी में हैं। रोमांस हीरो के बाद अब वह बड़े पर्दे पर एक्शन हीरो का जलवा दिखाने वाले हैं। आइए जानते हैं उनकी आने वाली फिल्मों (Ahaan Panday Upcoming Movie) के बारे में-

रोमांस के बाद अब एक्शन की तैयारी सैयारा में अहान के रोमांस ने दर्शकों को खूब लुभाया, और अब बारी है उनके एक्शन का। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अहान ने बॉलीवुड के नामी निर्देशक अली अब्बास जफर (Ali Abbas Zafar) के साथ अपनी अगली फिल्म साइन कर ली है। अली अब्बास जफर, जिन्होंने सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं, इस बार अहान को लेकर एक नई एक्शन-थ्रिलर फिल्म बनाएंगे। YRF के साथ दूसरी फिल्म यह फिल्म यश राज फिल्म्स (YRF) के बैनर तले बनाई जाएगी। सैयारा के बाद यह अहान की YRF के साथ दूसरी फिल्म होगी। बताया जा रहा है कि यह फिल्म एक्शन और रोमांस का मिश्रण होगी। अली अब्बास फिर से अपनी सुल्तान और टाइगर जिंदा है वाली ऑरा के साथ बड़े परदे पर लौटने वाले हैं।