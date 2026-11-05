देवदास के इस गाने में ऐश्वर्या ने पहनी थी 14 मीटर की साड़ी, आग के बीच ऐसे फिल्माया गया था यादगार सीन

मनोरंजन डेस्क। संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘देवदास’ में ऐश्वर्या राय बच्चन का पारो वाला किरदार आज भी दर्शकों के जेहन में बसा है। खासकर ‘सिलसिला ये चाहत का’ गाने में उनका लाल साड़ी वाला लुक। हाथ में जलता दीया, खुले बाल और चेहरे पर प्यार के साथ इंतजार का भाव… इस पूरे दृश्य ने पारो के दर्द को पर्दे पर खूबसूरती से उतारा। लेकिन इस लुक के पीछे सिर्फ खूबसूरत कपड़े नहीं, बल्कि काफी मेहनत और बारीकियां भी थीं।

साड़ी की लंबाई से लेकर रंगों तक, हर चीज पर था ध्यान फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला ने पारो के लुक को तैयार करने के लिए पारंपरिक साड़ियों को भव्य अंदाज दिया था। आमतौर पर पहनी जाने वाली साड़ी से कहीं ज्यादा कपड़े का इस्तेमाल किया गया। नीता लुल्ला के मुताबिक, फिल्म की कई साड़ियां 12 से 14 मीटर तक लंबी थीं। इन्हें इस तरह तैयार किया गया था कि ऐश्वर्या को पहनने और शूटिंग के दौरान संभालने में आसानी रहे।