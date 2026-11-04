‘मेरे लिए प्रार्थना करें…’, हनुमान अंश के सिंगर सुनील लोधी की आंखों का ट्रीटमेंट शुरू, CM ने किया सपोर्ट

मनोरंजन डेस्क। फिल्म हनुमान अंश के सिंगर सुनील लोधी के आंखों का ट्रीटमेंट हो चुका है। इस बात का खुलासा खुद सिंगर ने अपने सोशल मीडिया के जरिए किया है। सुनील ने कहा कि उनकी इलाज शुरू हो चुका है। अब उन्हें लोगों के दुआ की जरूरत है।

दरअसल, फिल्म के गाने ‘मोरे संकट के कटैया’ के बाद सुनील काफी वायरल हो गए थे। इसके बाद फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर उनके इलाज के लिए आगे आई हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उनके ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी ले चुके थे।